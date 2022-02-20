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Metaverse'ten arsa alınmalı mı? | Para kazandırır mı?

Metaverse projeleri özellikle Facebook CEO’su Zuckerberg’in şirketinin ismini META olarak değiştirmesi sonrası 2022’ye çok hızlı bir giriş yaptı. 2021 yılının ilk çeyreğinde NFT marketinin sadece %5’ini temsil eden metaverse projeleri, üçüncü çeyrekte neredeyse %15’e kadar yükselerek bir milyar dolar eşiğini geçti. Metaverse’ten arsa alımı Türkiye’de de kısa zamanda büyük bir ilgi gördü.