Meta'dan Malezya Başbakanı'na "Haniye" özrü

Teknoloji devi Meta, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in Instagram ve Facebook'ta Hamas lideri Haniye'nin ölümü sonrası yaptığı paylaşımların yanlışlıkla kaldırıldığını belirterek özür diledi.

ABD merkezli Meta şirketi, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in Instagram ve Facebook'ta Hamas lideri İsmail Haniye'nin ölümü sonrası yaptığı paylaşımların yanlışlıkla kaldırıldığını duyurdu.

Meta şirketi tarafından AFP haber ajansına e-posta ile gönderilen açıklamada, "Başbakan'ın Facebook ve Instagram sayfalarındaki içeriklerin operasyonel bir hatayla kaldırılmasından ötürü özür dileriz" denildi.

Sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ın sahibi olan Meta, yanlışlıkla kaldırılan bu içeriklerin "doğru güncel etiketiyle" yeniden söz konusu sayfalara yüklendiğini belirtti. Meta şirketinden bir sözcü, aynı bilgileri Reuters haber ajansıyla da paylaştı.

Kaldırılan paylaşımların Malezya lideri İbrahim'in Instagram ve Facebook sayfalarına "Bu gönderi, topluluk kurallarımıza aykırı ancak kamu farkındalığı için Instagram'da/Facebook'ta bırakıldı" ibaresiyle yüklendiği görüldü.

İbrahim'in kaldırılan paylaşımları

Malezya Başbakanı İbrahim geçen hafta Haniye'nin ölümü sonrası bir Hamas yetkilisine taziyelerini ilettiği telefon konuşmasının görüntülerinin yer aldığı videoyu ve Haniye'yle kucaklaşırken çekilmiş bir fotoğrafını Facebook ve Instagram'a yüklemiş, ancak bu paylaşımlar Meta şirketi tarafından kaldırılmıştı.

İbrahim'in daha sonra X hesabından paylaştığı ekran görüntülerinde, söz konusu video ve fotoğrafın "tehlikeli bireyler ve örgütlerle" ilgili olduğu gerekçesiyle yayınlanmasına izin verilmediği görülüyordu. Meta şirketi, "tehlikeli örgüt" olarak tanımladığı Hamas'ın övüldüğü içeriklerin Instagram ve Facebook'ta paylaşılmasını yasaklıyor.

Paylaşımlarının kaldırılmasına tepki gösteren Malezya lideri İbrahim, Meta'yı "korkaklıkla" suçlamış ve "Siyonist İsrail rejimine alet olmaya son vermesini" istemişti.

Özür talep edilmişti

Konuyla ilgili olarak dün Meta şirketi temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştiren Malezyalı hükümet yetkilileri şirketten kamuoyu önünde bir özür açıklaması ve kapsamlı bir izahat talep etmişti. Malezya Başbakanlığı, kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg olan Meta şirketinin uygulamalarını "ayrımcı ve adaletsiz" olarak tanımlamıştı.

Malezya makamları geçmişte de Meta'ya bazı paylaşımları yayından kaldırdığı ya da yetkililerce zararlı olarak tanımlanan içerikleri yeterince hızlı bir şekilde silmediği gerekçesiyle tepki göstermişti.

İkinci kez geri yükledi

Meta, geçen Mayıs'ta ise Malezya Başbakanı İbrahim'in Haniye'yle yaptığı görüşmeye dair paylaşımlarını Facebook'tan kaldırmıştı. Şirket daha sonra bu paylaşımların yanlışlıkla kaldırıldığını belirtip söz konusu içerikleri geri yüklemişti.

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), geçen yıl "Meta'nın politikalarının ve uygulamalarının Instagram ve Facebook'ta Filistin'e ve Filistinlilerin insan haklarına yönelik desteği susturduğu" suçlamasında bulunmuştu.

Türkiye de Haniye suikastı sonrası sansür gerekçesiyle geçen Cuma günü Instagram'a erişim engeli getirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Haniye suikastı sonrası Instagram'da taziye mesajlarının sansürlendiğini iddia etmesinin ardından getirilen erişim engeli sonrası Türk yetkililerle Instagram temsilcileri arasında görüşmeler gerçekleştiriliyor.

DW,AFP,Reuters/CÖ,BK

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