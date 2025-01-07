Meta X'i örnek aldı: İçerik kontrolünden geri adım

Sosyal medya devi Meta içerik yönetiminde kapsamlı bir değişikliğe gitme kararı aldı. Şirket, kullanıcıların paylaştıkları içeriğin doğruluğunu denetleyen kuruluşlarla işbirliğini sonlandırıyor. Bunun yerine Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformundaki gibi "topluluk notları" benzeri bir uygulamaya geçilecek.

Instagram, Facebook ve Threads'ın sahibi Meta, 2016 yılından beri birçok ülke ve dilde, paylaşılan içerikleri denetlemek için bağımsız kuruluşlarla çalışıyordu.

Meta 2021 yılında aldığı platformlarında siyasi içerikleri azaltma kararından da vazgeçtiğini bildirdi.

Değişiklik ilk olarak ABD'deki kullanıcıları etkileyecek. Diğer ülkelerde yeni içerik yönetim kurallarının ne zaman yürürlüğe gireceği ise henüz belirsiz.

Zuckerberg: Köklerimize döneceğiz

İçerik kontrolü yapan kuruluşların "fazlasıyla politik olduğunu" öne süren Meta CEO'su Mark Zuckerberg, teyit uygulamasının yarattığı güvenden fazlasını yok ettiğini savundu.

Zuckerberg, "Köklerimize döneceğiz, kurallarımızı sadeleştireceğiz ve ifade özgürlüğünü yeniden tesis edeceğiz" dedi.

Fotoğraf: Jaap Arriens/NurPhoto/picture alliance

Zuckerberg Facebook ve Instagram dahil Meta platformlarında "göçmenlik" ve "toplumsal cinsiyet" gibi konularda yapılan paylaşımlara uygulanan birçok kısıtlamanın kaldırılacağını da söyledi.

X'in sahibi Elon Musk da paylaşılan içeriğin gerçek olup olmadığını teyit etmeye yönelik programların "sansür" anlamına geldiğini savunuyor. "İfade özgürlüğünün olmadığını" iddia ettiği Twitter'ı satın alarak adını X şeklinde değiştiren Musk, platformu aracılığıyla aşırı sağcı komplo teorilerini yaymak, siyasi müdahalelerde bulunmak ve kripto para piyasalarında manipülasyon yapmakla suçlanıyor.

Trump'ı kazanma hamlesi mi?

İçerik politikasındaki değişiklik Zuckerberg'in ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ı kazanma çabası olarak görülüyor. Zuckerberg 20 Ocak'ta yapılacak yemin töreni hazırlıkları için Trump'a bir milyon dolar bağışta bulunmuştu.

Ayrıca Zuckerberg geçen Kasım ayında Trump'la Mar-a-Lago'daki evinde bir yemek davetine de katılmıştı.

Trump Meta'yı "muhafazakârlara karşı ayrımcılık yapmakla" suçluyordu.

AFP / MUK,TY

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