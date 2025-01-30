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Meta Trump'a 25 milyon dolar ödeyecek

30 Ocak 2025

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendine sansür uygulandığı gerekçesiyle dava açtığı sosyal medya devi Meta, 25 milyon dolar ödeyerek uzlaşmaya gitmeyi kabul etti.

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Üzerinde Facebook logosu bulunan akıllı telefon silüeti ile mikrofon önünde Donald Trump
Fotoğraf: Adrien Fillon/ZUMA Press Wire/picture alliance

Facebook'un yanı sıra, Instagram, Threads, WhatsApp ve Messenger gibi sosyal medya platformlarını bünyesinde bulunduran Meta şirketi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendini sansürlendiği iddiasıyla açtığı davada 25 milyon dolar karşılığında uzlaşmayı kabul etti.

Meta, 6 Ocak 2021 tarihinde Trump taraftarlarının ABD Kongre binasına baskın düzenlemesinin ardından, kendi bünyesindeki sosyal medya platformlarındaki Trump'a ait hesapları kapatmıştı. Davanın görüldüğü San Francisco Federal Mahkemesi'ne uzlaşıyı kabul ettiğini bildiren Meta, 22 milyon doları Trump Başkanlık Kütüphanesi Fonu'na, 3 milyon doları da avukat masrafları ve diğer şikayetçilere tazminat olarak ödeyecek.

Donald Trump, Kongre baskının ardından sadece Meta'ya karşı değil, Alphabets Google ve Twitter gibi diğer sosyal medya devlerine karşı da dava açmış ve buna gerekçe olarak "muhafazakâr düşüncelerin haksız bir şekilde bastırıldığını" iddia etmişti.

Trump ile Zuckerberg Mar-a-Lago da bir araya gelmişti

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, geçen yıl Kasım ayında, Donald Trump'ın Miami'deki evi Mar-a-Lago'ya konuk olan Meta şirketinin sahibi Mark Zuckerberg, burada Trump ile söz konusu dava hakkında görüştü. Donald Trump daha önce siyasi içerikleri nedeniyle Meta'yı sıklıkla eleştirmiş ve hatta Zuckerberg'i cezaevine göndermekle tehdit etmişti.

ABD Başkanı Trump ile ilişkilerini düzeltmeye çalışan Meta, Trump'ın yemin törenine bir milyon dolar bağışta bulunmuş ve kısa adı DEI olan şirket içi Farklılık, Eşitlik ve Katılımcılık programını sonlandırmıştı. Şirket ayrıca, kendi platformları üzerinden yapılan paylaşımların doğruluk kontrolünü kaldırmış, göç ve cinsel kimlik ile ilgili platformlarındaki tartışmalara kısıtlama getirmişti.

Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimlerinden Joel Kaplan, Meta'nın küresel ilişkiler direktörü olurken Donald Trump'ın yakın arkadaşlarından, dövüş sporları organizasyonu UFC'nin başkanı Dana White da Meta Yönetim Kurulu'na alındı.

 

Reuters / ET,JD

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