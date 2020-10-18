Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

Anavatan Partisi (ANAP) eski Genel Başkanı ve eski başbakan Mesut Yılmaz İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Akciğerinde tümör tespit edilen Yılmaz'ın geçen yıl geçirdiği operasyonda tümör temizlenmişti. Mayıs 2020’de bu defa beyin sapında tümör saptanan 73 yaşındaki Mesut Yılmaz, gerçekleştirilen ameliyat sonrası tedavi görüyordu.

Yılmaz'ın hayatını kaybettiği hastaneden yapılan açıklamada, eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın "yaklaşık iki yıldır, akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine bugün itibarı ile yenik" düştüğü belirtildi.

Mesut Yılmaz 1991 ve 1999 yılları arasında toplam yaklaşık iki yıl boyunca üç kez başbakanlık ve çeşitli bakanlıklar yapmıştı. Mesut Yılmaz, Avrupa Birliği yanlısı, reformist ve liberal politikalarıyla tanınıyordu.

1983'te başlayan siyaset hayatı

1947 yılında İstanbul'da doğan Mesut Yılmaz, Ankara Ünivesitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nden mezun olduktan sonra özel sektörde çalıştı.

1983'te aktif siyasete giren Mesut Yılmaz, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından kurulan Anavatan Partisi'nin Kurucu Üyeleri arasında yer aldı. 1983-2002 yılları arasında toplam beş dönem üstüste Rize milletvekili olarak TBMM'ye giren Yılmaz, Turgut Özal başbakanlığındaki 45'inci hükümette, Devlet Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı ile Gümrük ve Tekel Bakanı olarak görev yaptı.

1987-1990 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenen Mesut Yılmaz, 1991'de Başbakan oldu. Yılmaz'ın birinci dönem başbakanlığı beş ay kadar sürdü. 6 Mart-28 Haziran 1996 tarihleri arasında görev yapan hükümette yine başbakanlığı üstlenen Mesut Yılmaz, 1997-1999 yıllarında kurulan ANAP, Demokratik Sol Parti (DSP) ve Demokrat Türkiye Partisi (DTP) koalisyonunda üçüncü kez başbakanlık koltuğuna oturdu. 1991-2002 yılları arasında ANAP Genel Başkanlığı'nı üstlenen Mesut Yılmaz, 3 Kasım 2002 seçimlerinde partisinin yüzde 5 oy oranı ile barajı aşamaması nedeniyle görevinden istifa etti.

Eski Başbakan Mesut Yılmaz, eski Devlet Bakanı Güneş Taner ile birlikte Türkbank ihalesine fesat karıştırdıkları iddiasıyla 2005 yılında Yüce Divan'da yargılandı. Yılmaz hakkında beraat kararı çıkmazken, Yüce Divan davanın kesin hükme bağlanmasını erteledi.

2007 seçimlerinde yeniden bağımsız milletvekili olarak TBMM'ye giren Mesut Yılmaz, 2009 yılında ANAP ile Doğru Yol Partisi'nin birleşmesi sonucu kurulan Demokrat Parti'ye geçti. Yılmaz, Demokrat Parti'den de 2011'de istifa etti.



DW/JD,GA

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