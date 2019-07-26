 Mesut Özil güvenlik gerekçesiyle kadro dışı | AVRUPA | DW | 09.08.2019

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AVRUPA

Mesut Özil güvenlik gerekçesiyle kadro dışı

Temmuz ayında bıçaklı saldırı girişimine maruz kalan ünlü futbolcu Mesut Özil ve Sead Kolasinac “başka güvenlik hadiseleri” nedeniyle Arsenal’in ilk lig maçında kadroya alınmadı.

Sead Kolasinac ve Mesut Özil

Sead Kolasinac ve Mesut Özil

İngiliz futbol kulübü Arsenal ünlü futbolcular Mesut Özil ile Sead Kolasinac'ın, Newcastle United ile oynanacak Premier Lig ilk maçında kadroda yer almayacaklarını açıkladı. Kulüpten Cuma günü yapılan açıklamada, "Mesut Özil ve Sead Kolasinac, polis tarafından soruşturulan 'başka güvenlik hadiselerinin' bir sonucu olarak Newcastle United'a karşı açılış maçımızda takımın bir parçası olmayacaklar" denildi.

Arsenal'den yapılan açıklamada ayrıca "Oyuncularımızın ve ailelerinin sıhhati her zaman en üst önceliğimizdir. Bu kararı oyuncular ve onların temsilcileriyle yaptığımız görüşmeler doğrultusunda aldık" ifadelerine yer verildi.

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Mesut Özil'e saldırı girişimi

Özil ve Kolasinac'a saldırı

Özil ve Kolasinac'a Temmuz ayı sonunda Londra'nın kuzeyindeki bir mahallede elinde bıçak bulunan iki otomobil gaspçısı tarafından saldırı girişiminde bulunulmuştu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yüzleri kapalı gaspçıların motosikletle futbolculara yaklaşmaya çalıştığı görülmüş, Özil otomobilin içindeyken Kolasinac’ın kasklı ve yüzleri kapalı saldırganların üzerine yürüyerek onları uzaklaştırdığı görüntülere yansımıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada iki futbolcunun bu olaydan farklı olarak ne tür "güvenlik hadiselerine" maruz kaldığı ifade edilmedi. Sadece kulübün soruşturma çerçevesinde polisle iş birliği yaptığı, oyunculara ve ailelere her türlü desteğin verildiği belirtildi. Ayrıca oyuncuların en kısa sürede takıma dönmesinin beklendiği ifade edildi.

Reuters,AFP,dpa / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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