Mesut Özil Erdoğan’ın iftar yemeğine katıldı

İngiltere’nin Arsenal takımında top koşturan Alman Milli Takımı’nın eski futbolcusu Mesut Özil, nişanlısı Amine Gülşe ile birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğindeki iftar yemeğine katıldı. İstanbul Dolmabahçe Sarayı’ndaki Cumhurbaşkanlığı ofisinde düzenlenen yemeğe, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesine denk gelmesi nedeniyle çok sayıda genç katıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi tarafından dağıtılan fotoğraflarda Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin, Erdoğan'ın sağ ve solunda oturdukları görülüyor.

Mesut Özil ve nişanlısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında oturdu

Özil’den Erdoğan’a düğün davetiyesi

Geçen yıl Rusya’da düzenlenen Dünya Futbol Şampiyonası öncesinde, diğer futbolcular İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun ile birlikte, İngiltere’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Mesut Özil, bu buluşmadan dolayı Almanya kamuoyunda ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Özil, Dünya Şampiyonası’nın ardından Almanya Milli Takımı’ndan ayrıldığını açıklamıştı.

Mesut Özil geçtiğimiz Mart ayında da nişanlısı Gülşe ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düğün davetiyesini takdim ederek, nikah şahidi olması ricasında bulunmuştu.

Video izle 00:55 Paylaş Mesut Özil Alman Milli Takımı'ndan ayrıldı E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/31u1E Mesut Özil Alman Milli Takımı'ndan ayrıldı

dpa / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe