 Mesut Özil Erdoğan’ın iftar yemeğine katıldı | SPOR | DW | 19.05.2019

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SPOR

Mesut Özil Erdoğan’ın iftar yemeğine katıldı

İngiltere’nin Arsenal takımında oynayan Alman Milli Takımı’nın eski futbolcusu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak iftar yemeğine katıldı.

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Mesut Özil Erdoğan'ın davetlisi olarak iftar yemeğine katıldı

İngiltere’nin Arsenal takımında top koşturan Alman Milli Takımı’nın eski futbolcusu Mesut Özil, nişanlısı Amine Gülşe ile birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğindeki iftar yemeğine katıldı. İstanbul Dolmabahçe Sarayı’ndaki Cumhurbaşkanlığı ofisinde düzenlenen yemeğe, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı öncesine denk gelmesi nedeniyle çok sayıda genç katıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi tarafından dağıtılan fotoğraflarda Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin, Erdoğan'ın sağ ve solunda oturdukları görülüyor.

Türkei Istanbul Präsident Erdogan und Mesut Özil (Reuters/Presidential Press Office/K. Ozer)

Mesut Özil ve nişanlısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında oturdu

Özil’den Erdoğan’a düğün davetiyesi

Geçen yıl Rusya’da düzenlenen Dünya Futbol Şampiyonası öncesinde, diğer futbolcular İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun ile birlikte, İngiltere’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Mesut Özil, bu buluşmadan dolayı Almanya kamuoyunda ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Özil, Dünya Şampiyonası’nın ardından Almanya Milli Takımı’ndan ayrıldığını açıklamıştı.

Mesut Özil geçtiğimiz Mart ayında da nişanlısı Gülşe ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düğün davetiyesini takdim ederek, nikah şahidi olması ricasında bulunmuştu.

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Mesut Özil Alman Milli Takımı'ndan ayrıldı

dpa / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mesut Özil'i kabul etti

Alman Milli Takımı'ndan ayrılan Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul'da kabul edildi. Özil'in Erdoğan'a düğün davetiyesi verdiği belirtildi. (16.03.2019)  

Löw, Özil’in federasyona yönelik ırkçılık suçlamalarını reddetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için yoğun tepki çeken Özil, federasyona ırkçılık suçlaması yönelterek milli takımdan ayrıldığını açıklamıştı. Teknik direktör Löw, bu suçlamaların abartılı olduğunu savundu. (29.08.2018)  

DFB Başkanı: Özil olayında hatalıydım

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, Mesut Özil olayında hatalı davrandığını kabul ederek "Irkçı saldırılara karşı daha açık bir pozisyon almalıydım" dedi. (19.08.2018)  

Merkel: Özil'in kararına saygılıyız

Hükümet Sözcüsü Yardımcısı aracılığyla açıklama yapan Merkel, Özil'in milli takımdan ayrılma kararına saygı duyduklarını söyledi. AB eski Bakanı Ömer Çelik ise Merkel'in açıklamasını eleştirdi. (23.07.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Mesut Özil Alman Milli Takımı'ndan ayrıldı  

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