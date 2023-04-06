  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2023 Seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
Mescid-i Aksa önünde İsrailli güvenlik güçleri - (05.04.2023)
Fotoğraf: AHMAD GHARABLI/AFP/Getty Images
Politikaİsrail

Mescid-i Aksa'ya İsrail polisinden bir operasyon daha

22 dakika önce

İsrail güvenlik güçleri, üst üste ikinci gün Mescid-i Aksa'ya şiddetli müdahalede bulundu. Filistin Kızılayı, olaylarda en az altı kişinin yaralandığını bildirdi.

https://p.dw.com/p/4Pkxs

İsrail'in Kudüs kentinde bulunan Mescid-i Aksa'da dün gece İsrailli güvenlik güçleri ile Filistinliler arasında yine çatışmalar yaşandı. İsrail basınının, İsrail emniyet birimlerine dayandırdığı haberlerde, genç Filistinlilerin Mescid-i Aksa Camii'nde barikatlar oluşturduğu ve buradan polise taş ve havai fişeklerle saldırdığı iddia edildi. Haberlerde ayrıca, bu grubun, camiden çıkmak isteyen diğer Müslümanları engellediği, İsrail polisinin de çatışan grubu kovalayarak diğer Müslümanlara yardımcı olduğu öne sürüldü.

Bölgede görev yapan bir Reuters haber ajansı muhabiri ise, İsrail polisinin bazı kişileri Mescid-i Aksa'dan zorla çıkarmaya çalıştığını ve bunu yaparken ses bombası ve plastik mermi kullandığını belirtti. Mescid-i Aksa'nın Ürdün'de bulunan idare merkezinden yapılan açıklamada da, İsrailli güvenlik güçlerinin teravih namazı bitmeden camiye girdiği ifade edildi. Filistin Kızılayı, olaylarda altı kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail polisinin bir gün önce, yine teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'ya şiddetli müdahalesinde, Filistin Kızılayı verilerine göre 37 kişi yaralanmıştı.

Üç dinin kutsal günleri

Antik çağlarda Yahudilerin en önemli tapınağının yer aldığı ve günümüzde, içinde Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Tapınak Tepesi her iki dinin mensupları tarafından kutsal bir alan olarak görülüyor. Bu yıl Ramazan ayı ile Yahudilerin Hamursuz Bayramı ve Hristiyanların Paskalya Bayramı'nın aynı günlere gelmesi nedeniyle bölgede oluşan insan kalabalığının, güvenlik güçlerinin işini zorlaştırdığı belirtiliyor.

İsrail'de, Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğinde, radikal ve aşırı sağcı partilerin de katılımıyla kurulan koalisyon hükümetinin iktidara gelişinden bu yana, İsrail güvenlik güçlerinin Batı Şeria bölgesine yönelik operasyonları artmış durumda. Söz konusu operasyonlarda, geçtiğimiz aylarda 250'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, binlerce Filistinli de tutuklandı. Filistinlilerin saldırılarında ise 40'dan fazla İsrailli ile üç Ukrayna vatandaşı yaşamını yitirdi. 

 

dpa,Reuters,DW / ET,EC

DW Türkçe'ye nasıl engelsiz ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Präsidentschaftswahlen in der Türkei

Seçim güvenliği: Sivil inisiyatifler neler yapıyor?

Politika2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkiye ve Arap ülkelerinde "altın vatandaşlık" furyası

Türkiye ve Arap ülkelerinde "altın vatandaşlık" furyası

Politika2 saat önce

Deprem molozlarında asbest riski

Deprem molozlarında asbest riski

Doğa ve Çevre12 saat önce04:49 dak.
Türkei Diyarbakir Schülerin Gül Karen Aça

Diyarbakır'dan bir başarı hikayesi

Diyarbakır'dan bir başarı hikayesi

Eğitim14 saat önce03:49 dak.
Mahmut Ustaosmanoğlu, der gestorbene religiöse Führer der İsmail-Ağa-Gemeinde in Istanbul

Seçimlerde tarikat ve cemaatlerin rolü ne olur?

Seçimlerde tarikat ve cemaatlerin rolü ne olur?

Politika17 saat önce
Deprem bölgesindeki Hatay'da özellikle çok sayıda hak ihlali ve işkence olayı yaşandığı haber veriliyor.

Deprem bölgesinde işkence iddiaları

Deprem bölgesinde işkence iddiaları

İnsan Hakları5 Nisan 2023

On soruda 14 Mayıs seçimleri

On soruda 14 Mayıs seçimleri

Politika5 Nisan 2023
Ana sayfaya dön