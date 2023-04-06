Mescid-i Aksa'ya İsrail polisinden bir operasyon daha

İsrail'in Kudüs kentinde bulunan Mescid-i Aksa'da dün gece İsrailli güvenlik güçleri ile Filistinliler arasında yine çatışmalar yaşandı. İsrail basınının, İsrail emniyet birimlerine dayandırdığı haberlerde, genç Filistinlilerin Mescid-i Aksa Camii'nde barikatlar oluşturduğu ve buradan polise taş ve havai fişeklerle saldırdığı iddia edildi. Haberlerde ayrıca, bu grubun, camiden çıkmak isteyen diğer Müslümanları engellediği, İsrail polisinin de çatışan grubu kovalayarak diğer Müslümanlara yardımcı olduğu öne sürüldü.

Bölgede görev yapan bir Reuters haber ajansı muhabiri ise, İsrail polisinin bazı kişileri Mescid-i Aksa'dan zorla çıkarmaya çalıştığını ve bunu yaparken ses bombası ve plastik mermi kullandığını belirtti. Mescid-i Aksa'nın Ürdün'de bulunan idare merkezinden yapılan açıklamada da, İsrailli güvenlik güçlerinin teravih namazı bitmeden camiye girdiği ifade edildi. Filistin Kızılayı, olaylarda altı kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail polisinin bir gün önce, yine teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'ya şiddetli müdahalesinde, Filistin Kızılayı verilerine göre 37 kişi yaralanmıştı.

Üç dinin kutsal günleri

Antik çağlarda Yahudilerin en önemli tapınağının yer aldığı ve günümüzde, içinde Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Tapınak Tepesi her iki dinin mensupları tarafından kutsal bir alan olarak görülüyor. Bu yıl Ramazan ayı ile Yahudilerin Hamursuz Bayramı ve Hristiyanların Paskalya Bayramı'nın aynı günlere gelmesi nedeniyle bölgede oluşan insan kalabalığının, güvenlik güçlerinin işini zorlaştırdığı belirtiliyor.

İsrail'de, Başbakan Benyamin Netanyahu liderliğinde, radikal ve aşırı sağcı partilerin de katılımıyla kurulan koalisyon hükümetinin iktidara gelişinden bu yana, İsrail güvenlik güçlerinin Batı Şeria bölgesine yönelik operasyonları artmış durumda. Söz konusu operasyonlarda, geçtiğimiz aylarda 250'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, binlerce Filistinli de tutuklandı. Filistinlilerin saldırılarında ise 40'dan fazla İsrailli ile üç Ukrayna vatandaşı yaşamını yitirdi.

dpa,Reuters,DW / ET,EC

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