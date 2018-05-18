 Mescid-i Aksa′da gerginlik | DÜNYA | DW | 11.08.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Mescid-i Aksa'da gerginlik

On binlerce Müslüman'ın Kurban Bayramı için akın ettiği Mescid-i Aksa'da İsrail polisiyle Filistinliler arasında yaşanan arbedede 14 kişinin yaralandığı açıklandı. Gazze sınırında ise hafta sonu beş Filistinli öldürüldü.

default

Kudüs kentindeki Mescid-i Aksa'da İsrail polisiyle Filistinliler arasında son aylarda yaşanan en büyük arbedede 14 kişinin yaralandığı bildirildi. Filistinli sağlık görevlileri, yaralı 14 kişiden birinin durumunun ciddi olduğunu belirtti.

Uluslararası haber ajansları, İsrail polisinin bölgedeki Filistinlileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandığını belirtti.

Jerusalem | Unruhen an der Al-Aqsa Moschee

İsrail'de yayın yapan kamu radyosu Kan, olaylarda dört de polisin yaralandığını bildirdi.

Associated Press'e konuşan görgü tanıkları, iki kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Kurban Bayramı nedeniyle on binlerce Müslüman bugün Kudüs'teki Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti.

Israel Palästina | Tempelberg | Al Aqsa Moschee (neu)

Bölge, Yahudilerce de kutsal kabul ediliyor ve Tapınak Tepesi diye adlandırılıyor. Bugün Tişa Beav yas ve oruç günü olduğu için çok sayıda Yahudi de bölgedeydi.

İki günde beş Filistinli öldürüldü

Mescid-i Aksa'daki olaylar, geçtiğimiz günlerde Batı Şeria'da bir İsrail askerinin bıçaklanarak öldürülmesinin ardından tansiyonun yükseldiği bir dönemde yaşandı. İsrail ordusu dün Gazze sınırını geçmeye çalışan dört Filistinli militanı öldürmüştü. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı bu sabah da sınır bölgesinde 26 yaşındaki bir Filistinlinin İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı. 

DW/AP/rtr,CÖ/AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Abbas: İsrail ile tüm anlaşmalar askıda

Filistin lideri Mahmud Abbas, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaları askıya aldıklarını açıkladı. (25.07.2019)  

AB'den Doğu Kudüs'teki yıkıma tepki

Avrupa Birliği, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait binalarda yıkıma başlamasına "yasa dışı" olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi. Filistin Özerk Yönetimi binlerce binanın daha yıkılabileceği endişesini taşıyor. (22.07.2019)  

Filistin yönetiminden ABD'nin Ortadoğu barış planına ret

Ortadoğu barış planının ekonomik detaylarını ilk kez paylaşan Trump yönetimi, Filistin‘de 50 milyar dolar değerinde yatırım ve yoksulluğun yarı yarıya düşürülmesini öngörüyor. Filistin yönetimi ise plana tepki gösterdi. (23.06.2019)  

İsrail Golan Tepeleri'ndeki yerleşkeye Trump’ın adını verdi

İsrail, ilhak ettiği Golan Tepeleri’ndeki bir yerleşkenin adını "Trump Tepeleri" koydu. Diğer yandan Washington, Orta Doğu Barış Planı’nı İsrail seçimlerinden sonra açıklayabileceğinin sinyalini verdi. (17.06.2019)  

Benzer içerik

Türkei Istanbul - Recep Tayyip Erdogan bei Rally

Erdoğan’dan İslam ülkelerine Kudüs eleştirisi 18.05.2018

İsrail'in Gazze'deki müdahalesini protesto etmek amacıyla Yenikapı’da düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam ülkelerini Kudüs konusunda duyarsız kalmakla suçladı.

Jerusalem Felsendom Stadtansicht

Paylaşılamayan kent: Kudüs 06.12.2017

Trump'ın Kudüs kararı semavi dinlerin kutsal merkezinin statüsünü yeniden gündeme getirdi. İsrail Kudüs'ü 1980'de 'ebedi başkent' ilan etmişti. Kent , Filistinliler için de vazgeçilmez bir statüye sahip.

Westjordanland Proteste gegen die Verlegung der US Botschaft nach Jerusalem

Filistin'de öfke günü: 1 ölü 760 yaralı 08.12.2017

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı üzerine Filistin'de "Öfke Günü" ilan edildi. Protesto gösterilerinde bir Filistinli hayatını kaybederken en az 760 kişi yaralandı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Moskova'da "adil seçim" protestosu

Moskova’da on binlerce kişi muhalif siyasetçilerin belediye seçimlerine katılmasının men edilmesine karşı bu hafta sonu da sokağa çıktı. Polis, eylemlerin lideri haline gelen muhalif siyasetçi Sobol’ü gözaltına aldı.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  