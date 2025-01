Merz'in vatandaşlıktan çıkarma önerisine tepkiler

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birlik'ten (CSU) oluşan Birlik Partileri'nin, 23 Şubat'ta yapılacak erken seçimlerde başbakan adayı olan Friedrich Merz'in, suç işleyen ve ikinci bir vatandaşlığı olan yabancıların Alman vatandaşlığından çıkarılması önerisi yoğun bir tartışma başlattı.

İktidardaki koalisyonun büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) eş genel başkanı Saskia Esken, haber portalı Stern'e verdiği röportajda, "Friedrich Merz bilinçli bir şekilde sağ popülist ateşle oynuyor ve Almanların başbakanı olmaya uygun değil" ifadelerini kullandı.

Siyasi partilerin seçim kampanyalarına hız vermeye başladığı Almanya'da, güncel anket sonuçlarına göre federal başbakanlık makamının an itibarıyla favorisi olan CDU Genel Başkanı Merz, hafta sonunda Welt am Sonntag gazetesine verdiği mülakatta, şu an iktidarda olan koalisyon hükümetinin yürürlüğe soktuğu, çifte vatandaşlığa olanak tanıyan yasanın istisnai durumlarda geçerli olması gerektiğini savunmuştu. Yasanın bu hali ile "ülkeye daha fazla sorun getirilmesine" neden olduğunu öne süren Merz ayrıca, ilgili yasada "En azından suça karışan kişilerle ilgili hata yaptığımızı anladığımızda Alman vatandaşlığının iptaline olanak sağlayacak bir madde olması gerektiğini" dile getirmişti.

Saskia Esken Fotoğraf: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Merz'in önerisine "iki sınıflı toplum" tepkisi

SPD Eş Genel Başkanı Esken'e göre Merz'in talebinin hayata geçirilmesi, sonradan Alman vatandaşlığına geçenlerin "ikinci sınıf vatandaş" olması anlamına geliyor. Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW) Başkanı Marcel Fratzscher de, sosyal iş ve paylaşım ağı LinkedIn hesabı üzerinden yayınladığı mesajda, Merz'in önerisinin hayata geçirilmesinin "vatandaşlıkta iki sınıflı bir topluma neden olacağını" ifade ederek, bunu bir baraj duvarının yıkılmasına benzetti.

Federal koalisyon hükümeti tarafından, Vatandaşlık Yasası'nı reforme etmek üzere hazırlanan tasarı geçen yıl Haziran ayında mecliste kabul edilerek yürürlüğe girmişti. Buna göre Almanya'da çalışan ve iyi uyum sağlayan yabancıların Alman vatandaşlığı alabilmeleri için, daha önce olduğu gibi ülkede en az sekiz yıl değil, beş yıl yaşamaları yeterli görülüyor. Ayrıca Alman vatandaşlığına geçenlerden, sahip oldukları vatandaşlıktan çıkmaları istenmiyor. Yasadaki söz konusu yeni düzenleme, Almanya toplumuna uyum sağlamada özel çaba gösterenlere, ülkede en az üç yıl yaşayanların da vatandaş olabilmesine imkan sağlıyor. Diğer yandan Alman vatandaşı olmak isteyenlerin, özgürlükçü, demokratik temel değerlere bağlılıklarını gösterme ile ilgili maddeler de reform kapsamında sertleştirilmişti.

Marcel Fratzscher Fotoğraf: IMAGO/Political-Moments

Merz göç politikasını da sertleştirmek istiyor

CDU Genel Başkanı Merz, Welt am Sonntag'a verdiği röportajda, Almanya'nın göç siyasetinde de daha sert kuralların geçerli olması gerektiğini ifade etti. "Bize gelen ve genelde korunmaya muhtaç olmayan Almanya'daki çok sayıda insan ile başa çıkamadığımızı giderek daha net görüyoruz" diyen Merz, sınırlardan geri gönderme ve suç işleyen göçmenlerin sınır dışı edilmeleri uygulamalarının kolaylaştırılması gerektiğini belirtti. Bunun için güvenlik birimleri, yabancılar dairesi ve Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) arasında daha sıkı bir veri alışverişi olması gerektiğini ifade eden Merz, bu sayede tehlikelerin hızlı ve kapsamlı bir şekilde farkedilebileceğini dile getirdi.

Friedrich Merz, sözlerine şöyle devam etti: "Saldırıların ve suçların önlenebilmesi için yabancı suçlular en geç işledikleri ikinci suçun ardından sınır dışı edilmeli."

dpa,KNA / ET,TY

