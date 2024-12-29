Merz'den Musk'a sert eleştiri

Almanya'da 23 Şubat 2025'te yapılacak olan federal parlamento seçimlerine, kardeş partiler Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) başbakan adayı olan ve favori gösterilen Friedrich Merz, dünyaca ünlü girişimci Elon Musk'ın, aşırı sağcı Almanya için Alternatif'i (AfD) desteklemesini sert bir dille eleştirdi.

Welt am Sonntag gazetesinde konuk yazar olarak makale kaleme alan Musk'ın sözlerini sert bir dille eleştiren Merz, "Ben Batı demokrasilerinde dost bir ülkenin seçim kampanyasına daha önce böylesi bir müdahale olduğunu hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Funke Medya Grubu'nun Pazar günü yayınlanan gazetelerine röportaj veren Merz, Musk'ın söz konusu makaleyi yazarken bazı şeyleri gözden kaçırmış olabileceğini dile getirerek Musk'ın sahibi olduğu elektrikli araç firması Tesla'nın, Almanya'nın Brandenburg eyaletinde inşa edilen ve şu anda faaliyette olan fabrikasına en büyük itirazın o dönem AfD'den geldiğini hatırlattı.

Elon Musk Fotoğraf: Annabelle Gordon/Sipa USA/picture alliance

AfD'nin ayrıca Almanya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) çıkmasından yana olduğunu vurgulayan Friedrich Merz, bunun Alman ekonomisine büyük bir zarar vereceğini dile getirerek "Bu bağlamları aslında çok kolay bir şekilde algılayabilirsiniz, tabii bilgiyi sadece sosyal medyadan almıyorsanız" dedi.

Ocak ayında ABD Başkanı olarak göreve başlayacak olan Donald Trump'ın kabinesinde de yer alan Musk, Welt am Sonntag'ta yayınlanan makalesinde, Almanya'nın ekonomik ve kültürel bir çöküşün eşiğinde olduğunu öne sürerek "Almanya için Alternatif bu ülkenin son umut kıvılcımı" ifadesini kullandı. Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden birkaç gün önce yayınladığı bir mesajda da AfD'nin "Almanya için son umut" olduğunu savunmuştu.

epd / ET,SÖ

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