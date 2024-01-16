Mersin'de yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi can verdi

Marmaris'ten Mardin'e giden Dilmenler Mardin firmasına ait otobüs, D-400 kara yolunun Yenikaş Mahallesi Sarıyar Tüneli çıkışında bariyere çarpıp devrildi.

Kaza, kara yolundaki MOBESE kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, otobüsün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda viraja hızla girdiği, virajı alamayarak kontrolden çıktığı ve şarampole devrildiği yer aldı.

Kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada dokuz kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslarla hastanelerde tedavi altına alındı.

Fotoğraf: DHA

Kazanın ardından olay yerine giden ve incelemelerde bulunan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, otobüste üç kişilik mürettebat ve 40 yolcunun bulunduğunu söyledi. Vali Pehlivan, kazanın Mersin-Antalya yolunda il merkezine yaklaşık 170 kilometre mesafede ve saat 01.15 sıralarında meydana geldiğini belirtti.

Vali Pehlivan, şunları kaydetti: "Mersin istikametine doğru 40 yolcu ve üç mürettebatı ile seyir halinde olan yolcu otobüsünün Sarıyar Tüneli çıkışında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrilmesi sonucu elim bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada dokuz vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 30 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız ilçelerimizdeki ve il merkezindeki hastanelere sevk edilmiştir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum."

Pehlivan, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada yaralılardan 13'ünün durumunun ağır olduğunu söyledi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade eden Pehlivan, Cumhuriyet savcısının gerekli tespitleri, incelemeleri yaptığını ifade etti. Araçtaki hız ölçüm cihazının inceleneceğini anlatan Pehlivan, Antalya-Mersin karayolunun iki yönlü trafiğe açıldığı bilgisini verdi.

DW, DHA / EC, JD

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?