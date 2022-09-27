Mersin'de Tece Polisevi'ne silahlı saldırı

Mersin'in Mezitli ilçesinde Tece Polisevi'ne düzenlenen silahlı saldırıda bir polis yaşamını yitirdi, biri polis dört kişi de yaralandı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde Tece Polisevi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir polis yaşamını yitirirken bir polis memuru ile çatışma sırasında evinin balkonunda oturan bir kadın yaralandı. İki kişinin ise patlama sırasında yüksekten düşerek yaralandığı açıklandı.

Emniyet yetkililerinin verdiği bilgiye göre saldırı bomba ve uzun namlulu silahlarla düzenlendi. Çıkan çatışmada yaralanan iki kişinin sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini öldürdüğü belirtilirken, güvenlik güçlerinin polisevi çevresinde yaptığı incelemede içinde bomba bulunan bir başka çantayı imha ettiği açıklandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırının ardından Mersin'e giderek güvenlik güçlerinden bilgi aldı. Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıyı iki kadın zanlının düzenlediğini söyledi ve şöyle konuştu:

"Polisevimize bir terör saldırısı yapıldı. İki kadın terörist, çantalarıyla birlikte, anlaşılıyor ki daha önce tespit ettikleri bir şekilde hemen polisin nöbet tuttuğu kulübeye yönelerek ateş ediyor. Orada bir çatışma çıkıyor. Çatışma devam ederken, hemen bu bölgeye yakın 4 bekçi arkadaşımız bir araçla acil şekilde intikal ettikten sonra iki teröristle onlar da çatışmaya giriyorlar. İki kadın terörist, bu çatışma esnasında yaralanıyor. Ardından çatışma devam ederken, iki ayrı patlama sesi geliyor. Kendi sırtlarına koymuş oldukları ve patlayıcı olan, yaralanınca, kaçamayacaklarını anlayınca kendilerini patlatıyorlar. Bu esnada bir polis memuru arkadaşımız ağır yaralanıyor. Ötekisi de yaralanıyor ama diğer polis memuruz kadar ağır değildi. Ağır yaralanan arkadaşımızı hastaneye getiriyorlar ama maalesef kurtarılamıyor, şehit oluyor. Diğer arkadaşımız başarılı bir ameliyat geçirdi. Herhangi bir hayati tehlikesi yok. Yine bunun yanı sıra bir sivil vatandaşımız, bir hanımefendi verilen bilgi çerçevesinde balkonda otururken bir kurşun da ona isabet ediyor. Onun da şükür hayati tehlikesi yok. Ameliyatı bittiği konusunda bir bilgimiz oluştu. İki kişi de yine sivil vatandaşımız, onlar da patlamanın tesiriyle yüksekten atlama gerçekleştiriyor. Durumları iyi. Bir evladımız şehit oldu. Allah rahmet eylesin."

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yapılan yazılı açıklamada saldırıyı düzenleyenlerden birinin Dilşah Ercan olduğu belirtildi.

Adalet Bakanı Bozdağ'dan açıklama

Saldırı ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da bir açıklama yaptı. Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin ili Mezitli ilçesi Tece Polisevi'ne yapılan saldırıda yaralanan polislerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adli soruşturma başlatmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır" ifadelerine yer verdi.

DHA, DW / HT,TY