Mersin'de orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan ve Silifke'ye sıçrayan orman yangını ikinci gününde kontrol altına alındı. Yangından etkilenen bir kişinin durumu ağır.

Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'nde dün sabah başlayan rüzgarın da etkisiyle Silifke'ye sıçrayan orman yangını ikinci gününde kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki orman yangınının kontrol altına alındığını söyledi. Tiryaki, "Toplam 11 uçak, 29 helikopter ile 138 arazöz, bunların bir kısmı AFAD başta olmak üzere, orman teşkilatımız dışındaki diğer kamu kurumlarından gelen araçlarla birlikte iş makineleriyle yangına müdahale edilmiştir. 850'nin üzerinde yangın söndürmede personel bu saat itibarıyla yangın söndürme çalışmalarında aktif olarak bulunmuşlardır" diye konuştu.

Yangın bölgesinde zarar tespit çalışmaları sürdürülürken, ilk belirlemelere göre, bin 500 hektar alan zarar gördü.

Orman yangınından 25 kişi etkilendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yangınla ilgili açıklama yaptı. Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gülnar'da çıkan orman yangınından 25 kişinin etkilendiğini belirtti.

Koca, "Mersin Gülnar'da dün ormanlık alanda çıkan yangından 25 kişi etkilenmiştir. 8 kişinin tedavisi devam ediyor. 1'inin durumu ağır, 3'ünün durumu orta, 4'ünün durumu iyidir. Yaralılara ve Mersin halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor" ifadesini kullandı.

Alanya'da çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları ise sürüyor.

DHA / HT,ET