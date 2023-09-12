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Mağarada mahsur kalan ABD'li araştırmacı kurtarıldı

12 Eylül 2023

Mersin'deki Morca Mağarası'nda araştırma yaparken mahsur kalan ABD'li araştırmacı Mark Dickey, dokuz günlük çabanın ardından kurtarıldı.

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Mark Dickey, kurtarılmasının ardından sedyede yatarken gülümsüyor
Kurtarılmasının ardından Mark DickeyFotoğraf: Umit Bektas/REUTERS

Dokuz gün boyunca mağarada mahsur kalan Amerikalı araştırmacı Mark Dickey'yi kurtarma çalışmalarının başarılı bir şekilde sonuçlandırıldığı ve 40 yaşındaki araştırmacının mağaradan çıkarıldığı açıklandı.

AFAD koordinasyonunda yürütülen kurtarma çalışmalarına 8 ülkeden 196 arama kurtarma uzmanının katıldığı belirtildi. Yurt içi ve yurt dışından arama-kurtarma uzmanları, Dickey'yi mağaradan kurtarmak için seferber olmuştu. AFAD Başkanı Okay Memiş, kurtarma operasyonunun ardından yaptığı açıklamada, Dickey'nin durumunun "çok iyi" olduğunu söyledi.

Dickey, helikopterle, tedavi görmek üzere Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dickey'yi bekleyenler, İngilizce "Sıfır metreye hoş geldin" yazılı bir pankart taşıyor
Dickey, "Sıfır metreye hoş geldin" mesajıyla karşılandıFotoğraf: Umit Bektas/REUTERS

Dickey, 15 kişilik uluslararası bir araştırmacı ekibiyle, Türkiye'nin üçüncü en derin mağarası olan Morca Mağarası'na girmişti. 2 Eylül tarihinde Dickey, burada araştırma yaptığı sırada, bin 120 metre derinlikte mide kanaması geçirmişti. Daha sonra bin 40 metre derinliğe getirilerek tedavi görmüş ve kendisine kan verilmişti.

Kurtarılmasının ardından açıklamalarda bulunan Dickey, "Macar ve Türk mağaracıların desteğiyle mağaradan 1000 metrelik inanılmaz bir tırmanış yapıp 1000 metre daha aşağıya inerek hayatımı kurtardılar. Kaynakları onlara ulaştıran da Türk hükümetinin hızlı tepkisi oldu. Ayrıca Macar Mağara Kurtarma Servisi'ne teşekkür etmek istiyorum. İlk ulaştıklarım onlardı. Türk hükümetinin desteğiyle anında karşılık verdiler. Yine 8 saat gibi bir sürede oradaydılar ve ikinci kez hayatımı kurtardılar" dedi.

Yaşadıklarını "çok çılgın bir macera" olarak tanımlayan Dickey, "Ama yüzeydeyim, hâlâ hayattayım. Avrupa Mağara Kurtarma Derneği ve çok sayıda organizasyon fark yarattı" diye konuştu.

DW,AFP,AP / BÜ,HT

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