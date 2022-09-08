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Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını sebebiyle bölgeden yüzlerce kişi tahliye edildi - (08.09.2022)
Fotoğraf: SONER AYDIN/DHA
FelaketTürkiye

Mersin ve Alanya'da orman yangınları

29 dakika önce

Mersin'in Gülnar ve Silifke ile Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

https://www.dw.com/tr/mersin-ve-alanyada-orman-yang%C4%B1nlar%C4%B1/a-63051773

Mersin'in Gülnar ilçesinde dün çıkan ve gece Silifke'ye sıçrayan orman yangınının  kontrol altına alınması için başlatılan çalışmalar ikinci gününde havadan ve karadan devam ediyor.

Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'nde dün sabah başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Gece havanın kararmasıyla havadan müdahaleye gece görüşlü helikopterler ile devam edildi. Hızla büyüyen ve Silifke ilçesine sıçrayan yangın, transit yol güzergahını da tehlikeye attı.

1025 vatandaş tahliye edildi

AFAD Başkanlığının yaptığı açıklamaya göre Gülnar ve Silifke ilçelerinde toplam 184 konut, iki site ve iki otelden 1025 kişi tahliye edildi. Bu kişilerin barınmaları için 843 kişilik tesis planlamasının yapıldığı açıklandı.

Yangının ikinci gününde uçaklar yangın bölgesine yaptıkları sortilerle alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasını engellemek için çaba sarf ediyor. Yangının kontrol altın alınmasına yönelik karadan müdahalelerin de aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan yangını havadan söndürme çalışmalarına çok sayıda helikopter ve uçak katılıyor - (08.09.2022)
Yangını havadan söndürme çalışmalarına çok sayıda helikopter ve uçak katılıyorFotoğraf: SONER AYDIN/DHA

Karayolları Genel Müdürlüğü, orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı kapatılan Aydıncık-Silifke yolunun tekrar trafiğe açıldığını duyurdu. Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aydıncık-Silifke Devlet Yolu her iki yönden taşıt trafiğine açılmıştır" denildi.

"Akkuyu için tehlike yok" 

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada karayolunun ulaşıma açıldığını duyurdu. Karacabey, yangının Akkuyu Nükleer Santral inşaatını tehdit etmediğini söyledi. 

Alanya'da da orman yangını

Antalya'nın Alanya ilçesinde de orman yangını çıktığı duyuruldu. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahale ettiği bildirildi. Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

 

DHA / HT,ET

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