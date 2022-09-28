Mersin Polisevi saldırısında 22 gözaltı

Mersin'de polis memuru Sedat Gezer'in hayatını kaybettiği, başka bir polisin de yaralandığı polisevi saldırısının ardından operasyon düzenlendi, 22 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların saldırıda ölen iki kadın zanlıdan biri olan Dilşah Ercan ile bağlantılı olduğu öne sürülen kişiler olduğu belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanlığı, 26 Eylül Pazartesi günü saat 23:00 sularında Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine "İki PKK mensubu kadın terörist arafından silahlı saldırı düzenlendiğini" açıklamıştı.

Yapılan açıklamada, saldırganların uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtığı, polislerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktığı belirilerek, çatışmada yaralanan ve kaçamayacaklarını anlayan saldırganların sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattığı bilgisi verilmişti.

Çatışma sırasında evinin balkonunda oturan bir kadın, vücuduna isabet eden kurşunla, 2 kişi ise patlama sırasında yüksekten düşerek yaralanmıştı. Diğer yaralı polis memurunun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DW,DHA/TY,HT