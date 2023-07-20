Merkez Bankası'ndan beklentiyi karşılamayan faiz artışı

Türkiye'de seçim sonrası ekonomi yönetiminin değişmesiyle Merkez Bankası üst üste ikinci kez faiz artırma kararı aldı. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamada "Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 17,5 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir" denildi.

Ancak yapılan faiz artışı piyasanın beklentisinin altında kaldı. AA Finans'ın 20 ekonomistle yaptığı ankette ortalama 500 baz puanlık faiz artışı öngörülüyordu.

Bloomberg'in 21 kurumla yaptığı anketine göre de politika faizinin yüzde 20'ye çıkarılacağı tahmin ediliyordu.

Merkez Bankası'nın karar metninde "Dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir" denildi.

"Vergiler enflasyonu olumsuz etkileyecek"

Enflasyondaki yükseliş eğiliminin devam ettiğine vurgu yapan Merkez Bankası, vergi düzenlemelerinin enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağı öngörüsünde bulundu.

Buna karşın, "Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, rezervlerde süregelen artış ve turizm gelirlerinin desteğiyle cari işlemler hesabındaki dengelenme fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır" denildi.

"Gerektiği zaman gerekli ölçüde"

"Politika faizi enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir" denilen açıklamada, enflasyonda belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma "gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir" ifadesi kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almıştır" denildi.

Erkan yönetiminden ikinci artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında 22 Haziran'daki ilk PPK toplantısında politika faizi 650 baz puanlık artışla yüzde 8,5'tan yüzde 15'e yükseltilmişti. Bu, aşırı enflasyona rağmen 27 ay sonra yapılan ilk faiz artışı kararı olmuştu. Beklentiyi karşılamayan artış Türk Lirası'nın Dolar karşısında 21 Haziran'dan bu yana yaklaşık yüzde 15 değer kaybetmesine neden olmuştu.

DW / GY, EC