  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Türkiye ekonomisi
Aşırı sıcaklar
EkonomiTürkiye

Merkez Bankası'ndan yeni "sıkılaştırma" adımları

47 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yeni "seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma" kararlarını kamuoyuna duyurdu.

https://p.dw.com/p/4UKi8
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi
Fotoğraf: Adem Altan/AFP/Getty Images

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yeni "seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma" kararları aldı.

Kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırının yüzde 2,5 olarak belirlenmesine karar verildi. İhracat, yatırım, tarım ve esnaf kredileri bu sınırlandırmanın dışında tutuldu.

Piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırmak için, faiz oranına göre menkul kıymet tesisi uygulaması sadeleştirildi. İhracat ve yatırım kredileri hariç TL ticari kredilerde birinci kademe kaldırılarak faiz sınırının tek kademe olarak uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırının yüzde 2 olarak belirlenmesine, ihtiyaç kredilerinde değişikliğe gidilmeyerek yüzde 3 sınırının korunmasına karar verildi. Enflasyonun kontrolü ve iç talebin dengelenmesi kapsamında kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 2,89'a yükseltildi.

Deprem bölgesi için istisna

İhracat ve yatırım kredileri ile deprem bölgesine yönelik krediler Merkez Bankasının kredileri sınırlandırıcı tüm tedbirlerinin dışında tutuldu.

Para Politikası Kurulu bu adımların yanı sıra, ihracatçıların finansmana erişimini desteklemek amacıyla reeskont kredilerinin günlük limitini 1,5 milyar TL'ye yükseltti. Ayrıca Reeskont kredilerinde KOBİ payının artırılmasına ve kullandırımlarda ihracat artış performansının dikkate alınmasına karar verildi.

Reeskont kredilerine erişim şartları da kolaylaştırıldı. Reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırıldı ve reeskont kredi vadesi boyunca verilen döviz almama taahhüdünden, ithalat ödemeleri kapsamındaki döviz alımları istisna tutuldu. 

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 20 Temmuz tarihli toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 15'ten yüzde 17,5 düzeyine yükseltmişti. Toplantıda faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları da alınmıştı. Merkez Bankası bu çerçevede bir gün sonra bankalara kur korumalı mevduat hesapları için yüzde 15 zorunlu karşılık getirmişti.

DW / EC, TY

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi

Merkez Bankası'ndan yeni "sıkılaştırma" adımları

Ekonomi47 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Lozan Antlaşması, 100 yıl önce adını aldığı İsviçre'nin Lozan kentinde imzalandı

Lozan: 100 yıllık antlaşma neden tartışılıyor?

Lozan: 100 yıllık antlaşma neden tartışılıyor?

Politika16 saat önce
Çadır nöbetinin ikinci yıl dönümünde düzenlenen protesto etkinliğine katılanlar - (16.07.2023 / Muğla)

Dört soruda Akbelen Ormanı'ndaki çevre direnişi

Dört soruda Akbelen Ormanı'ndaki çevre direnişi

Doğa ve Çevre18 saat önce
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi toplantısı

CHP'de Parti Meclisi ne mesaj verdi?

CHP'de Parti Meclisi ne mesaj verdi?

Politika24 saat önce

Gıda üretiminde yapay zekâ dönemi

Gıda üretiminde yapay zekâ dönemi

Gıda güvenliği23 Temmuz 2023

Türkiye'nin gri listeden çıkması neden önemli?

Türkiye'nin gri listeden çıkması neden önemli?

Ekonomi23 Temmuz 2023
Mayolu ve güneş gözlüklü sarışın bir kadın, çöllük bir arazide altı küçük çocuğun ortasında duruyor

Barbie: Feminist ikon mu, yoksa toksik güzellik ideali mi?

Barbie: Feminist ikon mu, yoksa toksik güzellik ideali mi?

Kültür22 Temmuz 2023
Ana sayfaya dön