 Merkez Bankası′ndan döviz likiditesini azaltma adımı | EKONOMİ | DW | 27.05.2019

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EKONOMİ

Merkez Bankası'ndan döviz likiditesini azaltma adımı

Merkez Bankası (TCMB) yabancı para mevduat ve katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılıkları attırdığını duyurdu. TCMB bu adımla piyasadaki döviz likiditesini azaltacağını açıkladı.

Türkische Zentralbank (Imago/Zuma Press)

Merkez Bankası (TCMB) yükselen dolar/TL kuru nedeniyle "finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan arttırılmasına karar verildiğini" açıkladı.

TCMB web sitesinde yapılan yazılı açıklamada söz konusu değişiklik ile piyasadan yaklaşık 4,2 milyar dolar tutarında likidite çekilmesinin beklendiği kaydedildi.

Ekonomist Mahfi Eğilmez açıklama sonrası Twitter'da yaptığı paylaşımda TCMB'nin attığı adımı şöyle değerlendirdi:

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alması nedeniyle ABD ile  gerilen ilişkiler, TCMB'nin rezervlerine yönelik endişeler, ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve İstanbul seçimlerinin 23 Haziran'da yenilenecek olması son dönemde tekrar yükselen dolar/TL kuru üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.

En son Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) geçtiğimiz günlerde gerçek kişilerin 100 bin dolar üzeri döviz alımlarında bankalar tarafından bir iş günü valör uygulamasına geçileceğini duyurmuş, açıklama sermaye kontrolü endişesi yaratmıştı.

DW/SSB,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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