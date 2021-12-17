Merkez Bankası'ndan beşinci müdahale

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirmesinin ardından Türk Lirası'ndaki (TL) değer kayıpları bugün zirve yaptı.

Dolar/TL'nin 17'yi, euro/TL'nin de 19'u geçmesi üzerine TCMB'den müdahale geldi. Müdahale sonrası dolar/TL 16,45, euro/TL 18,62 düzeyinde işlem görüyor.

Bankadan yapılan açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

TCMB kurlardaki yükselişi durdurmak için 1 Aralık'tan bu yana piyasaya döviz satışı yaparak beş kez doğrudan müdahalede bulunmuş oldu.

Politika faizini yüzde 14'e indirdi

Türkiye'de yıllık enflasyonun yüzde 21,31 düzeyine gelmesi ve TL'deki tarihi değer kayıplarına rağmen dün TCMB politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 15'ten yüzde 14'e indirmişti. Banka, böylece son dört ayda 500 baz puan faiz indirimi yapmış oldu.

DW / SSB, HS

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