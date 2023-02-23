Merkez Bankası'ndan 50 baz puanlık faiz indirimi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş depremlerinin ardından faiz indirimi kararı aldı.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), depremlerin ekonomiye etkilerini sınırlamak üzere politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 8,50'ye düşürdü.

Merkez Bankası, geçen yıl enflasyondaki yükselişe rağmen Ağustos-Kasım döneminde beş puanlık faiz indirimine gitmiş, son olarak Kasım ayındaki 150 baz puanlık indirimle faizleri yüzde 9'a düşürmüştü. Aralık ve Ocak aylarında faizi yüzde 9'da sabit tutan TCMB'nin bu politikasını seçimlere kadar sürdürmesi bekleniyordu. Ancak 11 ili etkileyen ve 43 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından faiz indirimi yönünde beklentiler artmıştı.

"Depremlerin ekonomiye kalıcı etkisi öngörülmemektedir"

PPK açıklamasında, Kahramanmaraş depremlerini "asrın felaketi" olarak nitelendirilerek depremin üretim, tüketim, istihdam ve beklentiler üzerindeki etkilerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği kaydedildi. Açıklamada, "Depremin yakın vadede ekonomik aktiviteyi etkilemesi beklenmekle birlikte orta vadede Türkiye ekonomisinin performansı üzerinde kalıcı bir etkide bulunmayacağı öngörülmektedir" ifadesi yer aldı.

PPK açıklamasında büyüme kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payının arttığı ve turizmin cari işlemler dengesine beklentileri aşan güçlü bir katkı sağladığı belirtildi, ancak iç tüketim talebi, enerji fiyatlarındaki yüksek seviye ve ana ihracat pazarlarındaki zayıf iktisadi faaliyetin cari denge üzerindeki riskleri canlı tuttuğu kaydedildi.

Orta vadeli yüzde 5'lik enflasyon hedefine vurgu

50 baz puanlık indirim kararıyla ilgili olarak "Kurul, bu ölçülü indirim sonrası para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşündedir" denilen açıklamada depremin 2023 yılının ilk yarısındaki etkilerinin yakından takip edileceği belirtildi.

Açıklamada, "TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. TCMB, fiyat istikrarının kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması için Liralaşma Stratejisi’ni tüm unsurlarıyla uygulayacaktır. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır" ifadeleri yer aldı.

DW/BK,BÖ