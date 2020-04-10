 Merkez Bankası’ndan 100 baz puan faiz indirimi | TÜRKİYE | DW | 22.04.2020

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TÜRKİYE

Merkez Bankası’ndan 100 baz puan faiz indirimi

Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan indirdi. Kararda koronavirüs salgını nedeniyle düşen emtia fiyatlarının enflasyon görünümünü olumlu etkilediği belirtildi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)  koronavirüs salgınının uluslararası piyasalara ve ekonomiye etkileri ve enflasyon görünümü üzerinde yarattığı aşağı yönlü riskler nedeniyle politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 9,75’ten yüzde 8,75’e indirdi. Böylelikle Merkez Bankası son sekiz toplantısında faiz indirmiş oldu.

Merkez Bankası açıklamasında, "Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelere bağlı olarak küresel büyüme görünümündeki zayıflama derinleşmekte, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankaları genişleyici yönde adımlar atmaya devam etmektedir" denildi.

Enflasyon görünümü "olumlu"

Banka salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkileri yakından takip ettiklerini kaydetti.

Açıklamada "Küresel gelişmeler paralelinde Türk Lirası'nda gözlenen değer kaybına karşın, başta ham petrol ve metal fiyatları olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki keskin düşüşün devamı enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir" denildi.

Koronavirüsün yayılmasıyla dünya genelinde meydana gelen yüksek miktardaki arz fazlası nedeniyle brent petrol fiyatı 1999 yılından bu yana en düşük seviyesine indi.

İktisadi faaliyet yavaşlıyor

Merkez Bankası iktisadi faaliyetin koronavirüs salgınının dış ticaret, turizm ve iç talep üzerindeki etkilerine bağlı olarak Mart ayı ortalarından itibaren zayıflamaya başladığını belirtti.

Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından "yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacağı değerlendirilmektedir" denildi.

Dolar/TL baskı altında

Koronavirüs nedeniyle uzun süredir baskı altında bulunan dolar/TL 7 seviyelerinde işlem görüyor.

TL petrol fiyatlarındaki düşüş ve küresel riskten kaçış ile gelişmekte olan ülke para birimleri ile birlikte baskı altında. TL, dolar karşısında bu yıl yaklaşık yüzde15 değer kaybı yaşadı.

DW / SSB, HS

©️ Deutsche Welle Türkçe

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