Merkez Bankası'dan faiz artırma kararı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkardı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Başkanı Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplandı. PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde yüzde 40'tan yüzde 42,5 düzeyine yükseltilmesine karar verdi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Kasım ayında enflasyonun sınırlı bir artış kaydettiği, son Enflasyon Raporu'nda sunulan görünümle uyumlu seyrettiği belirtildi. Açıklamada, "Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Öte yandan, yakın döneme ilişkin göstergeler, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin devam ettiğine işaret etmektedir" denildi.

Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Başkanı Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplandı Fotoğraf: Arif Hudaverdi Yaman/Andalou/picture alliance

"Sınırlı bir iyileşme başladı"

Açıklamada PPK'nın enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını değerlendirdiği belirtilerek, "Dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin güçlenerek artması, döviz kuru istikrarı ve para politikasının etkinliğine güçlü katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüş sürmektedir" ifadesine yer verildi.

PPK'nın dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirdiği ve parasal sıkılaştırma hızını yavaşlattığı kaydedilen açıklamada, "Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngörmektedir. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir" görüşüne yer verildi.

"Kurul, mevcut mikro ve makro ihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir" denilen açıklamanın devamında şu görüşlere yer verildi:

"Kredi faizlerinin hedeflenen finansal sıkılık düzeyiyle uyumlu olduğu değerlendirilirken, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemelerin, parasal sıkılaşma eşliğinde aktarım mekanizmasını güçlendirmeye ve bankacılık sisteminin fonlama kompozisyonunu iyileştirmeye devam edeceği öngörülmektedir. Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir. Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın birikimli ve gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir."

Kasım'da yüzde 40'a yükseltilmişti

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) Kasım ayı olağan toplantısında, politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a yükseltmişti.

Eylül 2021'de başlayan faiz indirim sürecinde, politika faizi yüzde 19'dan yüzde 8,5 kadar indirildi. Mayıs ayındaki seçimler sonrasında ise ekonomi yönetiminde yapılan değişikliğin ardından politika faizi Haziran sonunda yüzde 15'e çıkarılmıştı. Daha sonra kademeli olarak yükseltilen politika faizi son olarak Kasım ayında yüzde 40'a çıkarılmıştı.

DW / HT,EC

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