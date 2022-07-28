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Fotoğraf: Emre Eser/DW
EkonomiTürkiye

Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 60,4'e yükseltti

3 saat önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükseltti.

https://www.dw.com/tr/merkez-bankas%C4%B1-y%C4%B1l-sonu-enflasyon-tahminini-y%C3%BCzde-604e-y%C3%BCkseltti/a-62624208

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla Merkez Bankası İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenledi.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, ithalat fiyatları, gıda fiyatları, küresel büyüme ve maliye politikası gibi dışsal unsurlar için varsayımları gözden geçirdiklerini ve güncellediklerini belirtti.

Kavcıoğlu, "Temel varsayımlarımız ve kısa vadeli öngörülerimiz çerçevesinde, para politikası duruşunun sürdürülebilir fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda belirleneceği bir görünüm altında, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve negatif arz şoklarının sona ererek enerji dahil emtia fiyatlarının normalleşmesiyle enflasyonun kademeli olarak azalacağını ve hedeflere yakınsayacağını öngörüyoruz" dedi.

2023 yıl sonu tahmini yüzde 19,2

Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın bu doğrultuda 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 17,6 puan artırarak yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e, 2023 yıl sonu tahminini ise 6,3 puanlık artışla yüzde 12,9'dan yüzde 19,2'e yükselttiğini duyurdu.

Türkei Zentralbank reduziert Leitzins um 4,25 Punkte | Symbolbild Zentralbank
Fotoğraf: Getty Images/AFP/A. Altan

Kavcıoğlu, "Her iki yıl için başlangıç koşullarındaki güncelleme tahminler üzerinde sırasıyla 4,1 ve 4,4 puan kadar etkili oldu. Türk Lirası cinsinden ithalat fiyatları ve gıda fiyatları varsayımlarındaki güncellemeler 2022 yılı enflasyon 15 tahminlerini sırası ile 7,4 ve 3,0 puan kadar yukarı çekerken, 2023 yılı enflasyon tahminlerini 0,1 ve 1 puan yükseltti. Yönetilen yönlendirilen fiyatlardaki ayarlamalar ve reel birim ücretlerdeki artışın 2022 yıl sonu enflasyon tahminini toplamda 2,8 puan artırıcı etkisi oldu. Bu kalemlerdeki güncellemenin 2023 yıl sonu enflasyon tahminine katkısı ise 0,9 puan ile daha düşük kaldı. Öte yandan, 2022 ve 2023 yılları için çıktı açığındaki güncellemenin tahminlere etkisinin oldukça sınırlı kalacağını hesaplıyoruz" diye konuştu.

Haziran'da yıllık enflasyon yüzde 78,62'ydi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonunHaziran'da yıllık bazda yüzde 78,62 olduğunu açıklamıştı. TÜİK, aylık bazdaki enflasyonun ise yüzde 4,95 olarak duyurmuştu.

Bağımsız kuruluş Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre ise Haziran'da enflasyon aylık bazda yüzde 8,31 olurken yıllık bazda yüzde 175,55 olarak hesaplandı.

DW/CÖ,EC

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