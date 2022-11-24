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Fotoğraf: DesignIt/Zoonar/picture alliance
EkonomiTürkiye

Merkez Bankası politika faizini yüzde 9'a indirdi

2 saat önce

TCMB Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,5’ten yüzde 9’a indirildiğini açıkladı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 150 baz puan indirdi. Böylece politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 10,50'den yüzde 9'a çekildi.

Yapılan bu hamle ile politika faizi iki yıl aranın ardından yeniden tek haneli rakamlara inmiş oldu. TCMB, Ağustos ve Eylül'de 100'er, Ekim ve Kasım aylarında ise 150'şer baz puan faiz indirimine gitmişti. Merkez Bankası Ağustos itibarıyla toplam 500 baz puanlık indirim yaptı.

TCMB'den yapılan açıklamada, PPK'nin mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğu değerlendirmesinde bulunduğu belirtilerek, "Uygulanacak politikalar Aralık ayında açıklanacak olan 2023 Yılı Para ve Kur Politikası metninde kapsamlı olarak ilan edilecektir" ifadelerine yer verildi.

 

DW,DHA / TY,ET

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