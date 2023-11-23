Merkez Bankası politika faizini yüzde 40'a yükseltti

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) Kasım ayı olağan toplantısında, politika faizini beklentileri aşan biçimde 500 baz puan artırarak yüzde 40'a yükseltti.

Merkez Bankası, Haziran'da 650, Temmuz'da 250, Ağustos'ta 750, Eylül ve Ekim'de ise 500'er baz puan olmak üzere, beş toplantıda toplam 2 bin 650 baz puan faiz artırmıştı. Son artışla birlikte toplam faiz artışı 3 bin 150 baz puana ulaşmış oldu.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan kurulun açıkladığı karar metninde, enflasyonla ilgili olarak "Ekim ayında bir miktar gerileyen manşet enflasyon son Enflasyon Raporu'nda sunulan görünümle uyumlu seyretmektedir. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır" ifadelerine yer verildi. Kararda, "aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlenmekte olduğu" ifade edildi.

TCMB, "Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" açıklamasında bulundu.

PPK'nın, "kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edeceğinin" taahhüt edildiği metinde, "Kurul politika kararlarını, parasal sıkılaştırmanın birikimli ve gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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DHA, DW / BÜ, HS