Merkez Bankası politika faizini yüzde 24'te tuttu

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24 düzeyinde sabit tuttu.

TCMB karar metninde, "İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkileri enflasyondaki düşüşü desteklemektedir. Bununla birlikte Kurul, fiyatlama davranışlarına dair riskleri sınırlamak ve enflasyonun düşüş sürecini hızlandırmak amacıyla sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir" denildi.

Bluebay Varlık Yönetimi'nin Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Tim Ash, "Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek doğru şeyi yaptı... İstanbul seçimleri ve S-400 belirsizlikleriyle bu iki risk unsurunun makro finansal istikrarı nasıl etkileyeceği endişeleri mevcutken doğru şey faizi sabit tutmaktır" değerlendirmesini yaptı.

Ash, Merkez Bankası'nın seçimler yaklaşırken Türk Lirasını sabit tutmanın "faizleri düşürerek bir halkla ilişkiler kazancı sağlamaktan" daha önemli olduğunu anladığını kaydetti.

"Faiz indirimi sinyali"

İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu karar ile ilgili değerlendirmesinde Merkez Bankası'nın açıklamasında enflasyon konusunda önceki toplantıya kıyasla daha iyimser olduğunu söyledi.

Kömürcüoğlu "Sıkı duruşun enflasyondaki düşüşü hızlandırmak için korunduğu söyleniyor. Fiyat istikrarına yönelik risklerden artık bahsedilmiyor" diyerek şöyle devam etti: "Bu değişikliklerle Merkez Bankası’nın önümüzdeki aylardaki olası faiz indiriminin sinyalini verdiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda 25 Temmuz’daki toplantıya kadar takip edeceğimiz önemli noktalar enflasyon görünümü, TL'nin seyri, küresel risk iştahı ve ABD ile yaşanan S-400 gerginliği. Bu cephelerden gelecek olumlu haberler Eylül'deki ilk faiz indirim beklentimizi Temmuz ayına çekecektir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyümeyi yavaşlatacağı ve yatırımları azaltacağı gerekçesiyle faizlerin yükseltilmesine karşı çıkıyor ve genel kabul gören ekonomi teorisinin aksine faizler indirildiğinde enflasyonun da düşeceğini savunuyor.

Yıllık enflasyon son 15 yılın rekor seviyesini Ekim'de yüzde 25,24 ile görmüş, Mayıs ayında yüzde 18,71 olarak gerçekleşmişti. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya 2019'un ikinci Enflasyon Raporu'nda enflasyonun 2019 yılı sonunda yüzde 14,6 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söylemişti.

DW/SSB, ET

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