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Merkez Bankası politika faizini yüzde 15'e yükseltti

18 dakika önce

TCMB, Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk Para Politikası Toplantısı'nda politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltti. TCMB parasal sıkılaştırma sürecinin başladığını duyurdu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın logosu
Fotoğraf: Getty Images/AFP/A. Altan

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk Para Politikası Toplantısı'nda (PPK) 26 aylık aranın ardından 650 baz puanlık yüklü bir faiz artışı kararı aldı.

Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,5’ten yüzde 15 düzeyine yükseltti.

Açıklamada "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir" denilerek, bütün dünyada merkez bankalarının enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirler aldığı vurgulandı.

Uluslararası finans kuruluşları art arda yaptıkları değerlendirmelerde faizin yüzde 20 ila 25 arasına çıkarılacağı öngörüsünde bulunmuştu.

Parasal sıkılaştırma vurgusu

Toplantı metninde su ifade yer aldı: "Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir."

Açıklamada "Enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" denilerek "Parasal sıkılaştırma sürecinin başlaması ile para politikasının etkinliği artacaktır" ifadeleri yer aldı.

Metinde, "Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirecektir. Sadeleşme süreci, etki analizleri yapılarak kademeli olacaktır" denildi.

Düşük faizde ısrar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'faiz neden-enflasyon sonuç' politikası ile Eylül 2021'den itibaren düşürülmeye başlanan politika faizi, aradan geçen dönemde yüzde 19'dan yüzde 8,5'e geriledi. Aynı dönemde enflasyon ise yüzde 21'den yüzde 85'e kadar çıktı.

Tüm dünyadaki faiz artırımı sürecinin aksine, Erdoğan ısrarla faiz indirimi politikasını sürdürmüş, yüksek enflasyon nedeni ile ortaya çıkan pahalılık ve gelir adaletsizliği son 1,5 yılın en önemli gündem maddesi haline gelmişti.

Ancak Erdoğan'ın, 28 Mayıs seçimleri sonrasında yenilediği ekonomi yönetiminde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı devralan Mehmet Şimşek 'rasyonele dönüş' politikalarını vaat etmişti.

DW/SSB,TY

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