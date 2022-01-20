 Merkez Bankası politika faizini yüzde 14′te sabit tuttu | Ekonomi | DW | 17.02.2022

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Ekonomi

Merkez Bankası politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'te sabit bıraktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu politika faizinin yüzde 14'te sabit tutulmasına karar verdi.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan kurul, faiz oranlarına ilişkin bir basın duyurusu yayınladı. Duyuruda salgında yeni varyantlar ve artan jeopolitik risklerin, küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu ve belirsizliklerin artmasına yol açtığı belirtildi.

Duyuruda "Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, enerji başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki yüksek seviye uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır" denildi.

"Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte gelişmiş ülke merkez bankaları, artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir" denilen duyuruda "Bu çerçevede, iktisadi faaliyet, iş gücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası iletişimlerinde ayrışma gözlenmekle birlikte merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını halen sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Cari işlemler dengesi 2022'de fazla verecek öngörüsü

Duyuruda "Kapasite kullanım seviyeleri ve diğer öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin, dış talebin de olumlu etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir" denildi. Cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vereceğinin öngörüldüğü belirtilirken "Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin güçlenerek devam etmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir. Kurul, bu hedefe ulaşmak için uzun vadeli Türk lirası yatırım kredilerinin önemli bir rol oynayacağını değerlendirmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kalıcı liralaşmayı teşvik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun duyurusunda enflasyona ilişkin de açıklamalar yer aldı. "Enflasyonda yakın dönemde gözlenen yükselişte; ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumları, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır" denilirken "Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir" açıklaması yapıldı. Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla TCMB'nin tüm politika araçlarında kalıcı liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürüttüğü belirtildi.

"TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" denildi.

DW / EC, JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

August 14, 2018*** A picture taken on August 14, 2018 shows the logo of Turkey's Central Bank (TCMB) at the entrance of the bank's headquarters in Ankara, Turkey. (Photo by ADEM ALTAN / AFP) (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP/Getty Images)

TCMB faiz oranını değiştirmedi 20.01.2022

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizinin yüzde 14 düzeyinde sabit tutulması kararı aldı. Açıklamada enflasyonda kalıcı düşüş hedefi doğrultusunda eldeki tüm araçların kullanılacağı vurgulandı.

May 28, 2016.*** ANTALYA, TURKEY - MAY 28: Lutfiye Ilksen Ãeritloglu Kurt (L), Sahap Kavcioglu (right 2) and Sukru Erdinc (R), MPs of the Turkey's ruling Justice and Development Party (AKP), and Aytug Atici (left 2) MP of the Turkey's Republican People's Party (CHP), take part in the parliamentary session during the Midterm Review of the Istanbul Programme of Action at Titanic Hotel in Antalya, Turkey on May 28, 2016. The Midterm Review conference for the Istanbul Programme of Action for the Least Developed Countries takes place in Antalya, Turkey from 27-29 May 2016. Mustafa Ciftci / Anadolu Agency

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 23,2’ye yükseltti 27.01.2022

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 11,8’den yüzde 23,2’ye yükseltti. TCMB 2023 yılı sonu enflasyon tahmini de yüzde 7'den yüzde 8,2'ye yükseltti.

A picture taken on August 14, 2018 shows the logo of Turkey's Central Bank (TCMB) at the entrance of the bank's headquarters in Ankara, Turkey. (Photo by ADEM ALTAN / AFP) (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP/Getty Images)

TCMB anketi: TÜFE beklentisi yüzde 34,06 11.02.2022

Merkez Bankası'nın reel ve finansal sektörleriyle profesyonellerle yaptığı ankete göre yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 34,06 olarak belirlendi.