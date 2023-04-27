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Fotoğraf: DesignIt/Zoonar/picture alliance
EkonomiTürkiye

Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

2 saat önce

Merkez Bankası, seçimden önceki son faiz kararında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,5'te sabit tutma kararı aldı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 14 Mayıs Seçimleri öncesindeki son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında beklentilere paralel olarak politika faizini  sabit tutma kararı aldı.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında düzenlenen toplantı sonrasında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutulduğu açıklandı.

Karar metninde, "Uygulanan bütüncül politikaların desteğiyle enflasyonun seviyesinde ve eğiliminde iyileşmeler görülmeye başlanmakla birikte, depremin yol açtığı arz-talep dengesizliklerinin enflasyon üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir" ifadeleri yer aldı.

Metinde, "Depremin yakın vadede ekonomik aktiviteyi etkilemesi beklenmekle birlikte, orta vadede Türkiye ekonomisinin performansı üzerinde kalıcı bir etkide bulunmayacağı öngörülmektedir. Öncü göstergeler deprem bölgesinde ekonomik faaliyetin beklenenden hızlı toparlandığını göstermektedir" denildi.

Kararda turizmin cari işlemler dengesine "beklentileri aşan güçlü katkısının" yılın tüm aylarına yayılarak devam ettiği kaydedildi. İç tüketim talebi, enerji fiyatlarındaki yüksek seviye ve ana ihracat pazarlarındaki zayıf iktisadi faaliyetin cari denge üzerindeki riskleri canlı tuttuğu belirtildi.

TCMB, geçen yıl dört toplantıda toplam 500 baz puanlık faiz indirimine gitmiş, Aralık ve Ocak aylarında ise politika faizini yüzde 9'da sabit bırakmıştı. Merkez Bankası, Şubat toplantısında ise faizi 50 baz puan aşağı çekerek yüzde 9'dan yüzde 8,5'e indirmiş, Mart ayında da değişiklik yapmamıştı.

 

DW / SSB,ET

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