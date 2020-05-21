 Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu | EKONOMİ | DW | 23.07.2020

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EKONOMİ

Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin yukarı yönlü olduğunu belirterek politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,25 düzeyinde sabit tuttu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,25 düzeyinde sabit tuttuğunu açıkladı.

Banka açıklamasında koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelere bağlı olarak küresel büyümedeki zayıflamanın yılın ikinci çeyreğinde derinleştiğini belirterek, atılan normalleşme adımlarıyla üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma sinyalleri gözlenmekle beraber toparlanmaya ilişkin belirsizliklerin yüksek seyrettiğini kaydetti.

Enflasyon vurgusu

Açıklamada, "Yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği öngörüsü korunmakla birlikte, yakın dönemdeki gerçekleşmeler nedeniyle yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin yukarı yönlü olduğu değerlendirilmektedir. Bu çerçevede kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir" ifadeleri yer aldı.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 7.4 seviyesinde bulunuyor.

"Toplam talep koşullarının sınırlayıcı etkisine karşın, salgına bağlı birim maliyet artışlarının yansımalarıyla çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş gözlenmektedir" denilerek "Uluslararası emtia fiyatları tüketici enflasyonunu sınırlamaya devam ederken, gıda enflasyonu dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle artmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin, ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine katkı yaptığı belirtildi.

Turizm gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak gözlenen düşüşe rağmen seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle kısmi bir iyileşme beklendiği, mal ihracatındaki toparlanma ve emtia fiyatlarının düşük seviyelerinin önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyeceği kaydedildi.

DW/SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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