Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Döviz kurundaki artış ve yükselen enflasyon ile mücadele eden Merkez Bankası (TCMB) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24 seviyesinde sabit tuttu.

TCMB web sitesinde yayımlanan Para Politikası Kurulu karar metninde "İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon görünümünde bir miktar iyileşme gözlenmekle birlikte fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir" ifadeleri yer aldı.

Ekonomist Mahfi Eğilmez karar sonrası Twitter'da yaptığı paylaşımda TCMB'nin faiz indirimine gitmemesini "doğru bir karar" olarak değerlendirdi.

TCMB Eylül ayındaki toplantısında politika faizini 625 baz puan artırdıktan sonra faizlerde değişiklik yapmadı. Bugünkü kararda faiz indirimi beklenmese de, TCMB'nin erken bir adım atıp atmayacağı piyasa tarafından yakından izleniyordu.

TCMB açıklamasında "Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir. Dış talep gücünü korumakla birlikte finansal koşullardaki sıkılaşmanın da etkisiyle iktisadi faaliyetteki yavaşlama devam etmektedir" ifadeleri de yer aldı.

2018 yılına 3.75'li seviyelerde başlayan Dolar/TL, ABD'li rahip Andrew Brunson krizi nedeniyle Ağustos ayında 7.24 seviyesine yükselerek tarihi zirvesine ulaşmıştı. Brunson’ın serbest bırakılması sonrası kur gevşemişti. TCMB'nin faiz kararı sonrası dolar/TL 5,38 seviyesinde işlem görüyor.

Yıllık enflasyon da TL'deki değer kaybı ile Ekim ayında yüzde 25,24 ile son 15 yılın zirvesine ulaşmış, Kasım ayında yüzde 21,62 olarak gerçekleşmişti. TCMB'nin 2019 yılı enflasyon hedefi ise yüzde 5 seyiyesinde.

DW/SSB,GA

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