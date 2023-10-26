Merkez Bankası politika faizini bir kez daha artırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (TCMB-PPK), TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün toplandı. Toplantının ardından PPK'nın faiz kararı açıklandı. Buna göre TCMB Para Politikası Kurulu politika faizini 500 baz puan artırarak, yüzde 30'dan yüzde 35'e yükseltti.

TCMB yeni yönetimi altında böylece beşinci faiz artışı gerçekleşmiş oldu.

Merkez Bankası geçtiğimiz ay da politika faizini yine 500 baz puan artırarak yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltmişti.

Erkan göreve başladığında politika faizi yüzde 8,5 düzeyindeydi.

Merkez Bankası, Hafize Gaye Erkan'ın Haziran ayında başkanlığa atanması sonrasında faiz indirimi sürecine son vererek, son 4 PPK toplantısında politika faizini sürekli olarak artırdı.

Hafize Erkan Fotoğraf: Central Bank of Turkey/Handout/REUTERS

Dezenflasyonun kısa sürede tesisi amaçlanıyor

Kurul toplantısından sonra TCMB başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir" denildi.

Enflasyonun yılın üçüncü çeyreğinde öngörülenin üzerinde gerçekleştiğine vurgu yapılan açıklamada, son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişi önemli ölçüde tamamladığı belirtilerek, yurt içi talepteki güçlü seyir, hizmet fiyatlarındaki katılık ve enflasyon beklentilerindeki bozulmanın ise enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ettiği kaydedildi.

"Bu çerçevede, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu'ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceği öngörülürken, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözleneceği de değerlendirilmiştir" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öte yandan, jeopolitik gelişmeler, enflasyon görünümünde petrol fiyatları kaynaklı risk oluşturmaktadır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonu 2024 yılında Rapor’daki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıdır.

Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki dengeli seyir, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin artması fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır."

PPK'nın enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeleri yakından takip edeceği belirtilen açıklamada, "Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" denildi.

DW / TY, EC

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