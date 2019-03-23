Merkez Bankası piyasalardaki oynaklığı takip ettiğini açıkladı

Döviz kurunda Cuma günü yaşanan yükseliş nedeniyle bir açıklama yapan Merkez Bankası (TCMB), finansal piyasalarda gözlenen oynaklık ve "sağlıksız" fiyat oluşumlarının takip edildiğini ve tüm araçların fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri'ne ilişkin açıklamalarına sert tepki göstermesinin ardından, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin tekrar gerilebileceği endişesiyle dolar/TL kuru Cuma günü yüzde 6'ya yakın yükselmişti.

Merkez Bankası kurdaki yükselişin ardından, ana fonlama aracı olarak kullandığı ve yüzde 24 seviyesindeki bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiğini açıklamış, ancak açıklama sonrası kurda yaşanan gevşeme kalıcı olmamıştı. Dolar/TL bugün 5,60 seviyelerinde işlem görüyor.

Rezervlerdeki dalgalanma "olağan"

Merkez Bankası son dönemde döviz rezervlerinin azaldığı yönündeki değerlendirmelere istinaden de “brüt rezervlerde yaşanan dalgalanmaların olağan işlemlerden ve dönemsel unsurlardan” kaynaklandığını belirtti. TCMB, bu dalgalanmalarda “öngörülmeyen bir durum söz konusu değildir” dedi.

TCMB rezervlerini güçlendirme politikasına "kararlılıkla" devam ettiğine dikkat çekerek, "Bu doğrultuda, geçtiğimiz yıl finansal piyasalarda yaşanan oynaklıklar sonrasında rezervlerde artış trendi gözlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan uyarı

Erdoğan, Pazar günü 31 Mart yerel seçimleri öncesi İstanbul’da düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"nde yaptığı konuşmada, dolar ve euronun artması için "provokatif" eylemlerde bulunanların "çok ağır" bir bedel ödeyeceğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim paramız Türk Lirası. Buna sahip çıkacağız. Bunların oyununa da gelmeyeceğiz ve bu faturayı da bunlara ödeteceğiz" demişti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) hafta sonunda TL'nin dolar karşısındaki kaybı sonrası ABD merkezli uluslararası banka JP Morgan hakkında inceleme başlatmıştı.

DW/DÇÜ,SSB

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