Merkez Bankası için adı geçen Hafize Gaye Erkan kimdir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu görevden almaya hazırlanan hükümetin değerlendirdiği isimler arasında Hafize Gaye Erkan'ın adı giderek ön plana çıkıyor.

Merkez Bankası'nın yeni başkanı olarak atanacağı iddia edilen Erkan, Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'legörüştü. Reuters, konu hakkında bilgi sahibi olan iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde, Erkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşeceğini belirtti.

NTV de Erkan'ın dün ailesiyle birlikte gittiği Türkiye'de Şimşek'le bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Erdoğan'la da görüşeceğini bildirmişti.

Reuters'a konuşan bir kaynak, Erkan'ın Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu görevden almayı planlayan hükümetin "birkaç adayından" biri olduğunu söyledi.

Ortodoks politikalara dönüş sinyali

Erdoğan'ın faizleri rekor düzeydeki enflasyona rağmen indirme doğrultusundaki ısrarına uyan Kavcıoğlu'nun başkanlığındaki Merkez Bankası, politika faizini 2021 yılındaki yüzde 19 seviyesinden yüzde 8,5'e kadar düşürdü.

Şimşek'in ABD'de finans sektöründe çalışan Erkan'ın Merkez Bankası Başkanı olarak atanmasını istediği iddia ediliyordu.

Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini dün NureddinNebati'den devralırken yaptığı açıklamada, Türkiye'nin "rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmadığını" belirterek "Uygulanacak maliye politikası ve yapısal reformlarla, Merkez Bankamıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır" demişti.

Şimşek'in bu açıklamaları hükümetin ekonomide ortodoks politikalara döneceğinin sinyali olarak yorumlanmıştı.

İlk kadın başkan olabilir

Faizleri artıran son Merkez Bankası Başkanı olan Naci Ağbal, 2021 yılında Erdoğan tarafından görevden alınmıştı. Ağbal bu görevde beş aydan kısa bir süre kalabilmişti.

Analistler, Türkiye ekonomisinin geleceğinin, Erdoğan'ın yeni Merkez Başkanı ve Şimşek'e ne kadar bağımsızlık tanıyacağına bağlı olduğunun altını çiziyor.

Erkan göreve getirildiği takdirde Merkez Bankası'nın son dört yıldaki beşinci başkanı olacak. Erkan aynı zamanda Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olacak.

Hafize Gaye Erkan kimdir?

Kavcıoğlu'nun yerine Merkez Bankası Başkanı olarak atanacağı öne sürülen Hafize Gaye Erkan'ın özgeçmişi ise kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı.

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü 2001 yılında birincilikle bitiren Erkan, ABD'deki Princeton Üniversitesi'nde Operasyon Araştırmaları ve Finansal Mühendislik alanında doktora yaptı.

San Francisco Business Times'ın 2018'deki haberine göre, ABD'nin en büyük 100 bankasından birinde başkan ya da CEO unvanına 40 yaşından önce sahip olan ilk kadın oldu.

Batan banka detayı

Erkan'ın bu yıl iflas eden ABD bankası First Republic Bank'ta birkaç yıl öncesine kadar Eş CEO ve Başkan olarak görev yapması ise tartışmalara neden oldu.

Financial Times'ın geçen Mart ayındaki bir haberinde, altı aydan kısa bir süre üstlendiği Eş CEO'luk görevi sırasında First Republic Bank'in diğer üst düzey yöneticileriyle sorun yaşayan Erkan'ın, bankanın kurucusu Jim Herbert'in varisi olarak görülmesine rağmen şirketten 10 milyon dolar tazminat alarak ayrıldığını yazmıştı. ABD'de 2008'den beri batan en büyük banka olan First Republic Bank, devlet tarafından el konulduktan sonra JPMorgan'a satıldı.

Erkan, sekiz yıla yakın görev aldığı First Republic Bank'tan önce de yaklaşık 10 sene Goldman Sachs'ta çalıştı. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ta Finansal Kuruluşlar Grubu Analitik ve Stratejiler Bölümü Başkanı Yönetici Direktör olarak görev aldı.

Erkan, Mart 2022'den beri New York merkezli Marsh McLennan şirketinin yönetim kurulunda yer alıyor.

"Sindirilebilecek biri değil"

Erkan'ın hâlen görev aldığı "New York City Partnership" adlı sivil toplum kuruluşunun başkanı ve CEO'su Kathryn Wylde, eski çalışma arkadaşının New York finans sektöründe saygın bir isim olduğunu belirtiyor.

Reuters'a konuşan Wylde, Erkan'ın "sert, zeki ve etkili biri olarak görüldüğünü" ifade ediyor. Wylde, Erkan için "Kesinlikle sindirilebilecek biri değil. Ama aynı zamanda kavgacı görünmeden karşıt görüşünü de belirtebilecek biri" yorumunda bulunuyor.

