 Merkez Bankası: Gelişmeler yakından izleniyor | EKONOMİ | DW | 06.08.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

EKONOMİ

Merkez Bankası: Gelişmeler yakından izleniyor

TL’nin gün içinde yaşadığı büyük değer kaybı ile ilgili bir açıklama yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda" kullanacağını duyurdu.

default

Türk Lirası'nın Amerikan Doları ve Euro karşısındaki büyük değer kaybının ardından bir açıklama yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasalarda oluşan fiyat gelişmelerinin "yakından izlendiğini" ve "fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, eldeki bütün araçların piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda" kullanılacağını bildirdi.

Açıklamada "Uygulamaya alınan mali ve parasal politikalar, küresel salgın hastalığın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olmuştur" denilerek "son dönemde açıklanan veriler iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret etmektedir" ifadesi kullanıldı. TCMB ayrıca, "Ağustos başı itibarıyla iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkânlarının kademeli olarak azaltılacağını" duyurdu.

DHA / ET,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Türkiye’de enflasyon tahmini yüzde 8,9’a yükseltildi

Merkez Bankası 2020 sonu enflasyon tahminini artırarak yüzde 8,9'a yükseltti. TCMB Başkanı Uysal ayrıca, önümüzdeki dönemde turizm gelirlerinde iyileşme beklediklerini söyledi.  

Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin yukarı yönlü olduğunu belirterek politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,25 düzeyinde sabit tuttu.  

Benzer içerik

Syrien | Idlib | Wirtschaft | Währungskrise

Türk Lirası, Dolar karşısında büyük değer kaybetti 06.08.2020

Türk Lirası dolar karşısında gün içinde büyük değer kaybetti. 1 Amerikan Doları 7,2850 Türk Lirası’ndan işlem gördü.

Türkei Lira Banknoten

Kurdaki artış vatandaşı nasıl etkileyecek? 06.08.2020

Ekonomistlere göre dolar kurundaki yükseliş enflasyon ve işsizlik olarak vatandaşa geri dönecek. Şirketler ise artan maliyetlerden olumsuz etkilenecek.

Türkei Fotoreportage Wirtschaft

Eylül korkusu: Ekonomiyi neler bekliyor? 03.08.2020

Hükümet, eriyen rezervler nedeniyle kurları tutmakta zorlanınca, gözler bayram sonrası beklenen döviz yükselişine döndü. Ekonomi yazarı Sağlam’a göre rezervler tükenecek endişesi, Eylül’de ekonomiyi sallayabilir.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Türk Lirası, Dolar karşısında büyük değer kaybetti

Türk Lirası dolar karşısında gün içinde büyük değer kaybetti. 1 Amerikan Doları 7,2850 Türk Lirası’ndan işlem gördü.  

FOTO-GALERİ

default

Fotoğraflarla Beyrut'taki korkunç patlama

Lübnan'ın başkenti Beyrut'a sarsan patlamada en az 100 kişi hayatını yitirdi, binlerce de yaralı var.  