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Fotoğraf: Getty Images/AFP/A. Altan
EkonomiTürkiye

Merkez Bankası faizleri sabit tuttu

50 dakika önce

Merkez Bankası, Mart ayında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,5'te sabit tutma kararı aldı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayı Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısında beklentilere paralel olarak faizleri sabit tutma kararı aldı.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında düzenlenen Para Kurulu toplantısı sonrasında 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının sabit tutulduğu açıklandı. Böylece yüzde 8,5'lik faiz oranında değişiklik olmadı.

TCMB, geçen yıl dört toplantıda toplam 500 baz puanlık faiz indirimine gitmiş, Aralık ve Ocak aylarında ise politika faizini yüzde 9'da sabit bırakmıştı. Merkez Bankası, Şubat toplantısında ise faizi 50 baz puan aşağı çekerek yüzde 9'dan yüzde 8,5'e indirmişti.

Batı'da faiz artırımları sürüyor

Amerikan merkez bankası Federal Reserve (Fed), Çarşamba günkü toplantısında faizleri 0,25 puan artırarak yüzde 4,75'e yükseltmişti.

Bugün de Norveç Merkez Bankası 0,25'lik artırımla faizleri yüzde 3'e, İsviçre Merkez Bankası da 0,5 puanlık artışla yüzde 1,5'e yükseltti.

DW/BK,TY

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