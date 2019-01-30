Merkez Bankası faizleri sabit bıraktı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Mart ayı toplantısı sonrası yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi.

Merkez Bankası'nın açıklamasında "Finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir" ifadesine yer verildi.

Fiyat istikrarına yönelik risklerin devam ettiğini belirten Merkez Bankası, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunacağına dikkat çekti. Enflasyon rakamlarındaki gelişmelerin yakından izleneceğini vurgulayan Merkez Bankası, ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceğini aktardı.

İHA/ÖA,JD

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