Merkez Bankası faizi yüzde 30'a yükseltti

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 25'ten yüzde 30 düzeyine yükseltme kararı aldı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Kurul'un "dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına" verdiği vurgulandı.

Enflasyonun Temmuz ve Ağustos aylarında öngörülenin üzerinde gerçekleştiği belirtilen açıklamada, "Yurt içi talepteki güçlü seyir ve hizmet fiyatlarındaki katılık devam ederken, petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerinde süregelen bozulma enflasyonda ilave yukarı yönlü baskı oluşturmaktadır" denildi. Bu unsurların enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu'ndaki tahminlerin üzerinde olacağına işaret edildi. Merkez Bankası, Temmuz ayında 2023 yılı enflasyon tahminini yüzde 58'e yükseltmiş, 2024 yıl sonu tahminini ise yüzde 33 olarak güncellemişti.

"Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin ise enflasyona önemli ölçüde yansıdığı ve aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüşün başlayacağı değerlendirilmiştir" denilen açıklamada, Para Politikası Kurulu "parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonu 2024 yılında Rapor'daki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıdır" ifadesine yer verildi.

Hafize Gaye Erkan Fotoğraf: Central Bank of Turkey/Handout/REUTERS

Politika faizi Haziran ayından bu yana artırılıyor

Türkiye'de, Eylül 2021'de başlayan faiz indirim sürecinde, politika faizi yüzde 19'dan yüzde 8,5 kadar indirildi. Mayıs seçimleri sonrasında ekonomi yönetiminde yapılan değişikliğin ardından politika faizi Haziran sonunda yüzde 15'e çıkarıldı. Temmuz ayında yüzde 17,5'e çıkarılan faiz, son olarak 25 Ağustos'ta gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında beklentileri aşarak yüzde 25'e yükseltildi.

DW / JD,ET

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