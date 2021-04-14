 Merkez Bankası faizi sabit tuttu | TÜRKİYE | DW | 15.04.2021

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TÜRKİYE

Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Merkez Bankası politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit tuttu, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda eldeki tüm araçların kararlılıkla kullanılmaya devam edeceğini bildirdi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmeyerek, faizi sabit tuttu.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, “politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar verilmiştir” denildi.

“Talep ve maliyet unsurları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir” ifadelerine yer verilen karar metninde, şu görüş aktarıldı:

“Mevcut parasal duruşun krediler ve iç talep yavaşlatıcı etkilerinin önümüzdeki dönemde belirginleşeceği öngörüsü aktarıldı. Bu doğrultuda Kurul, politika faizini sabit tutarak sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.”

PPK açıklamasında ayrıca Merkez Bankası’nın, “fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceği” vurgulandı, “enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir” denildi.

DW/ DA, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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