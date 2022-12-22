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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ankara'daki merkezi
Fotoğraf: DW/U. Danisman
EkonomiTürkiye

Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu

1 saat önce

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 9'da sabit tuttu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu yönetiminde toplanan Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 9 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

Kurul, toplantı sonrası yayınladığı yazılı açıklamada, sürmekte olan jeopolitik risklerin ve faiz artışlarının da etkisi ile gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyona dair endişelerin devam ettiğine işaret ederek, "Türkiye'nin geliştirdiği stratejik nitelikte çözüm araçları sayesinde temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının olumsuz etkilerinin azaltıldığı ancak uluslararası ölçekte üretici ve tüketici enflasyonunun yüksek seviyelerini sürdürdüğünü" kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu
Şahap KavcıoğluFotoğraf: Mustafa Ciftci/AA/picture alliance

Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği belirtilen TCMB açıklamasında, "Ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerinde ayrışma artarak devam etmektedir. Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafından geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla çözüm üretme gayretlerinin sürdüğü gözlenmektedir. Ayrıca finansal piyasalar, artan durgunluk risklerine karşı faiz artışı yapan merkez bankalarının faiz artırım döngülerini yakında sonlandıracağını beklentilerine yansıtmaya başlamıştır" denildi.

"TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır."

 

DW / TY,ET

 

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