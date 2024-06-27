Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası (TCMB) beklendiği gibi polifika faiz oranında değişikliğe gitmedi. Para Politikası Kurulu (PPK) faizi yüzde 50 oranında sabit tuttu.

Merkez Bankası politika faizini en son Mart ayında yükseltmiş; Nisan ve Mayıs aylarındaki toplantılarda bir değişikliğe gitmemişti. Bankanın faiz artışlarının sonuna geldiği değerlendirilirken, finans çevrelerinde ilk faiz indiriminin bu yılın sonuna doğru yapılacağı beklentisi var.

Karara ilişkin bankadan yapılan duyuruda, "Aylık enflasyonun ana eğilimindeki zayıflama mayıs ayında geçici bir kesintiye uğramıştır" denildi. "Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tuttuğu" vurgulandı.

Banka, "Yıllık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun süreceğini" vurguladı.

Metinde ayrıca, "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı" kaydedildi.

Kredi ve mevduat piyasalarında "öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda" parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceği de TCMB'nin vurguları arasında yer aldı.

PPK toplantı tarihleri değişti

Bu arada Merkez Bankası, bu yıl için daha önce 25 Temmuz ve 22 Ağustos olarak ilan edilen PPK toplantı tarihlerinin sırasıyla 23 Temmuz ve 20 Ağustos olarak değiştirildiğini açıkladı.

Karara gerekçe olarak, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın G20 Maliye Bakanları-Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na katılacak olması gösterildi.

DW / MUK,BÖ

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