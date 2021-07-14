Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "İhracattaki güçlü artış eğilimi, aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir" denildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini Mart ayında 200 baz artışla yüzde 19 düzeyine yükseltmişti. TCMB Haziran ayında aldığı kararda da faizi sabit tutmuştu.

Merkez Bankası son dönemlerde sık sık görev değişiklikleri ile gündeme geliyor. Mart ayında Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alınmış, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atanmıştı. Kavcıoğlu'nun göreve gelmesinden sonra da TCMB tarihinde eşi olmayan dev atama operasyonu 90 kişiyi bulmuştu.

DW / EC, HS

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