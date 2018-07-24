 Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti | TÜRKİYE | DW | 31.07.2018

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TÜRKİYE

Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti

TCMB yıllık enflasyon tahminini Nisan ayında göre beş puan yükselterek yüzde 13,4 seviyesine getirdi. Açıklama ile birlikte TL yüzde 1 değer kaybetti.

Türkei Währung (picture-alliance/AP Photo/P. Giannakouris)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, 2018 yılı için yıl sonu enflasyon oranı tahminini yüzde 8,4'ten yüzde 13,4'e çıkardıklarını açıkladı.

Ankara'da yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan Çetinkaya, "2018 yıl sonuna dair tüketici enflasyonu tahmini Nisan Enflasyon Raporu'na göre 5 puan yukarı yönlü güncellenerek yüzde 13,4'e yükseltildi" ifadesini kullandı.

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Bunun nedeni olarak Türk lirasındaki değer oynamasının Nisan Enflasyon Raporu dönemine göre "belirgin bir şekilde yükselmesini" gösteren Merkez Bankası Başkanı, yakın dönemde üretim maliyetlerinin artması ve gıda fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde etkili olduğuna dikkat çekti.

Çetinkaya ayrıca Türk lirasındaki değer kaybının yanı sıra, emtia fiyatlarındaki artışın da bu gelişmede etkili olduğunu söyledi ve "yıllık enflasyondaki artışta ayrıca geçmiş enflasyona endekslenme davranışı, gıda enflasyonundaki bozulma, turizm sektöründeki canlı görünüm ve reel birim iş gücü maliyetlerinin etkili olduğunu" kaydetti.

Lira değer kaybetti

TCMB açıklamalarını takiben Türk lirası, ABD doları ve euro karşısında yüzde birlik bir değer kaybına uğradı. 2018 başından beri liranın döviz karşısındaki değer kaybı yüzde 20'ye ulaştı.

Geçen hafta Merkez Bankası, beklentilerin aksine faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 17,75 değerinde tutmuş, ardından kısa sürede Türk lirası yüzde 3'e yakın değer kaybına uğramıştı. Borsa İstanbul'da da hisse senetlerinin değer kaybı yüzde 3'ü bulmuştu.

Ekonomistlere göre enflasyon oranındaki yükselişe bağlı olarak faiz oranlarında da yukarı doğru yapılacak güncellemeler Türk lirasındaki değer kaybını engelleme yönünde anahtar bir öneme sahip.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise faiz değerlerinin düşük tutulmasını istediğine dair mesajlar verirken, 24 Haziran seçimleri öncesi, seçildikten sonra para politikalarında daha fazla rol oynayacağını kaydetmişti.

DW,dpa/ÇÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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