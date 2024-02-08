Merkez Bankası enflasyon tahminini değiştirmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyon tahminini koruduklarını açıkladı. TCMB enflasyonu 2024 yıl sonu yüzde 36, 2025 yıl sonu ise yüzde 14 olarak tahmin ediyor.

3 Şubat tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığına atanan Fatih Karahan, Ankara'da Enflasyon Raporu 2024-I Bilgilendirme Toplantısı'nda ilk kez basının karşısına çıktı. Karahan burada yaptığı konuşmada, "Enflasyon hedefimizle uyumlu seviyeye gerileyene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya izin vermeyeceğiz" dedi.

"Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz" diyen Karahan "Kalıcı fiyat istikrarına ulaşana kadar politika duruşumuzu sürdürerek enflasyonu tahmin ettiğimiz patikaya düşürecek ve orta vadede ekonomimizi kalıcı fiyat istikrarına ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

"Politika faizinin ocakta ulaştığı seviye ve attığımız destekleyici adımlarla dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılığa ulaştık" bilgisini paylaşan TCMB Başkanı Karahan, "2024, 2025, 2026 yıl sonu enflasyon tahmini önceki rapordaki haliyle korundu. 2024 yıl sonu yüzde 36, 2025 yıl sonu ise yüzde 14 olarak tahmin edilmiştir" şeklinde konuştu. Karahan enflasyonun 2026 yılını tek haneli seviyelere gerileyerek yüzde 9 ile tamamlaması, orta vadede ise yüzde 5 hedefinde istikrar kazanmasını öngördüklerini belirtti.

"Kiralar hizmet enflasyonuna neden oldu"

"Hizmet enflasyonu eğiliminde son çeyrekte yavaşlama kaydedilmekle birlikte katılık devam etmektedir" diyen Karahan, "Hizmet enflasyonundaki katılığın önemli bileşeni kiralardır" dedi. Karahan ayrıca, "Sıkılaştırma sonrası büyük kentlerde konut fiyatlarındaki artış hızı belirgin ölçüde yavaşlamıştır. Konut fiyat artış hızının yavaşlaması kira ve hizmet enflasyonu yoluyla dezenflasyona katkı sağlayacaktır" öngörüsünde bulundu.

Fatih Karahan, Ocak ayında hizmet grubundaki enflasyonun beklentilerin bir miktar üzerinde gerçekleştiğini belirterek, "Bunda asgari ücret artışının beklentilerimizin üzerinde gelmesi rol oynadı" dedi.

"Faiz indirimi için erken"

"Şu anda ek faiz artışı gerekliliği değerlendirmiyoruz. Bizim görevimiz fiyat istikrarıdır, bunun için gerekli kararları almakta kararlıyız, reel ekonomiye yansımalarını da gözetiyoruz" diyen Karahan faiz indirimi için ise henüz erken olduğunu belirtti.

"Mayıs sonrasında dezenflasyon dönemine gireceğiz"

"Politika faizinin mevcut seviyesi, gerektiği müddetçe sürdürülecek. Enflasyonun, tahmin aralığına yakınsaması gözlemlenecek" diyen Fatih Karahan, "Mayıs sonrasında, yıllık manşet enflasyonda hızlı düşüş göreceğimiz dezenflasyon dönemine gireceğiz" ifadesini kullandı.

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan geçen hafta Cuma günü görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. 3 Şubat 2024 tarihli ve 32449 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına, 28 Temmuz 2023 tarihinden bu yana Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmekte olan Dr. Fatih Karahan atanmıştı.

DW / EC,ET

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