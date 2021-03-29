 Merkez Bankası başkan yardımcısı görevden alındı | EKONOMİ | DW | 30.03.2021

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EKONOMİ

Merkez Bankası başkan yardımcısı görevden alındı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alınarak, yerine Mustafa Duman atandı.

Türkei Zentralbank reduziert Leitzins um 4,25 Punkte | Symbolbild Zentralbank

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda (TCMB) başkanlık koltuğunun ardından başkan yardımcılığı görevinde de Cumhurbaşkanlığı kararıyla değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı. Çetinkaya'nın görevden alınmasıyla boşalan koltuğa Mustafa Duman atandı. Atamanın, 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

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Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Nisan’da veya sonrasındaki aylarda Para Politikası Kurulu’nun faizi hemen indireceği yönündeki yaklaşımları doğru bulmadığını söyledi.

Bürokrasideki son atamalar "ekonomi yönetiminde kasım öncesine dönüş sinyalleri" olarak yorumlanıyor. Erdal Sağlam’a göre atamaları "Albayrak'ın yeni dönemde ekonomi yönetiminde etkin olacağı" şeklinde yorumlamak mümkün.

Merkez Bankası başkanlığındaki sürpriz değişiklik ve TL'deki değer kaybı Alman ekonomisini de endişelendiriyor. Alman şirketler, kurdaki dalgalanmaların Türkiye'ye ihracatta büyük bir güçlük yarattığını açıkladı.

52 yaşındaki Mustafa Duman, Merkez Bankası başkan yardımcılığına atanmadan önce, Morgan Stanley Menkul Değerler AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak görev yapmaktaydı.

Yeni atama kararının ardından dolar yükseldi. Döviz piyasalarındaki işlemlerde, dolar 8,18 liradan 8,28'e kadar yükseldikten sonra, 8,26 – 8,27 lira aralığında kaldı.

Merkez Bankası'nın politika faiz oranını yükseltmesinin ardından Naci Ağbal 20 Mart'ta başkanlık görevinden alınarak, yerine Murat Uysal atanmıştı. Ağbal'ın görevden alınması ile birlikte liranın dolar karşısında değer kaybetmesine yol açmıştı.

DHA/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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