 Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı | Türkiye | DW | 25.05.2021

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Türkiye

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Özbaş görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı, yerine Semih Tümen atandı.

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Osman Özbaş Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden alındı.

Resmi Gazete'nin 25 Mayıs 2021 tarihli nüshasında yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararında Özbaş'ın "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince" görevden alındığı belirtildi. Özbaş'tan boşalan göreve Prof. Dr. Semih Tümen atandı.

Merkez Bankası son dönemde sıkça görev değişikliklerine sahne oluyor. Mart ayında Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alınmış, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atanmıştı. TCMB Başkanı'nın dört yardımcısından biri olan Murat Çetinkaya da yine Mart ayında görevden alınmış ve yerine Mustafa Duman atanmıştı.

DW / EC, MK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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