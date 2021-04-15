Merkez Bankası Başkanı'ndan "128 milyar nerede?" sorusuna cevap

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu bankanın 128 milyar dolar tutarındaki döviz rezervinin akıbetine ilişkin olarak Anadolu Ajansı'nda yer alan açıklamada, döviz alım-satım işlemlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB arasında koordinasyon halinde yapılabilmesi için Şubat 2017’de protokol imzalandığını kaydetti. Kavcıoğlu şöyle devam etti: "Protokolle sağlıksız fiyat oluşumunun engellenmesi ile döviz piyasalarındaki arz-talep dengesi ve likiditenin tesis edilmesine katkıda bulunulmuştur."

"Kaybolmuş bir varlıktan bahsetmek mümkün değildir"

Kavcıoğlu açıklamasında "Söz konusu döviz işlemleri, işlem platformları üzerinden o günkü piyasa koşulları ve piyasa fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir kesime, banka veya firmaya ayrıcalıklı döviz işlemi gerçekleştirilmesi söz konusu değildir" diyerek şu şekilde devam etti:

"Anılan işlem platformlarında piyasa dinamiklerinden bağımsız olarak, piyasa dışı fiyatlardan belirli taraflar seçilerek işlem yapılması teknik olarak mümkün değildir. Bilanço varlık yükümlülük denkliği açısından bakıldığında ortada kaybolmuş bir varlıktan bahsetmek mümkün değildir."

Kavcıoğlu TCMB'nin görev ve sorumluluk alanlarındaki bilgi ve verileri uluslararası standartlar dahilinde "son derece şeffaf bir şekilde" kamuoyu ile paylaştığını belirtti.

Ne olmuştu?

Merkez Bankası rezervlerinden 128 milyar doların eritildiği iddiasıyla hükümete "128 milyar dolar nerede" sorusunu yönelten ana muhalefet partisi CHP ile hükümet arasındaki gerilim tırmanıyor.

CHP'den gelen bu soruya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kimi zaman "Salgında harcadık", kimi zaman da "Hazine'de duruyor" yanıtını vermişti. Ancak bu yanıtların detaylandırılmaya muhtaç olduğunu düşünen CHP, "128 milyar dolar nerede" sorusunu bir kampanyayla gündemde tutma kararı aldı.

Reuters haber ajansı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifa ettiği dönemde Merkez Bankası başkanı olarak görevlendirilen Naci Ağbal’ın Mart 2021’de görevden alınmasında da rezervlerde 130 milyar dolar civarında kayba neden olan döviz satışlarıyla ilgili inceleme başlatmasının rol oynadığını bildirmişti.

Albayrak’ın bakanlığı döneminde Türkiye’deki döviz kurlarındaki hızlı yükselişlerin dengelenmesi ve kurun belli bir seviyede tutulması için kamu bankaları üzerinden rezervlerden döviz satışı yapılması rezervlerde erimeye yol açtığı gerekçesiyle bu politika sert bir şekilde eleştirilmişti.

Aynı dönemde rezervlerdeki 128 milyar dolarlık eksilme CHP tarafından da yüksek sesle sorgulanmaya başlamış ve "128 milyar dolar nerede" kampanyası başlatılmıştı.

DW / SSB, CÖ

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