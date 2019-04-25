 Merkez Bankası 2019 enflasyon tahmini yüzde 14,6 | EKONOMİ | DW | 30.04.2019

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EKONOMİ

Merkez Bankası 2019 enflasyon tahmini yüzde 14,6

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, enflasyonun 2019 yılı sonunda yüzde 14,6 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Türkische Zentralbank (Imago/Zuma Press)

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya 2019'un ikinci Enflasyon Raporu'nu sundu ve enflasyonun 2019 yılı sonunda yüzde 14,6 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Çetinkaya düzenlenen basın toplantısında, enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 8,2'ye, 2021 yılı sonunda ise yüzde 5,4'e ineceğini öngördüklerini kaydederek orta vadede ise yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanmasını tahmin ettiklerini söyledi.

Merkez Bankası Başkanı sıkı para politikası duruşu altında 2020 ikinci çeyreğinde enflasyonun tek haneye ineceğini öngördüklerini kaydetti.

Yıllık enflasyon son 15 yılın rekor seviyesini Ekim'de yüzde 25,24 ile görmüş, Mart ayında yüzde 19,71 olarak gerçekleşmişti. Nisan ayı enflasyonu 3 Mayıs'ta açıklanacak.

Parasal sıkılaştırma

Merkez Bankası geçen hafta politika faiz oranını yüzde 24’te sabit tutarken, Para Politikası Kurulu karar metninden “ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir” ifadesini çıkarıp, “parasal duruş enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirlenecektir” biçiminde bir ifade eklemişti.

Çetinkaya Enflasyon Raporu toplantısında bu değişiklikle ilgili olarak gelen sorulara yanıt olarak, ifadedeki bu değişikliğin kısa vadeli bir yön sinyalinden ziyade yapısal bir yaklaşımı yansıttığını söyledi.

Bluebay Varlık Yönetimi'nden Tim Ash paylaştığı Twitter mesajında bu açıklamaları bir "iletişim başarısızlığı" olarak niteledi. Ash "Çetinkaya'dan geçen haftaki Para Politikası Kurulu toplantısı ile ilgili oldukça gülünç bir değerlendirme. Sıkılaştırma ifadesini karar açıklamasından çıkarmalarına fazla bir anlam atfedilmemesi gerektiğini, zira bunun kısa dönem yönle bir alakası olmadığını söylüyor. Tamamıyla bir iletişim başarısızlığı" dedi.

DW/SSB,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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